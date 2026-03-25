Rakiplerin savunma hattı çökebilir... Fenerbahçe bedavaya oyuncu buldu: Almanya'dan geliyor
Gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe rotasını Almanya'ya çevirdi. Gündemdeki isim Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt.
Gelecek sezonda kadro olarak önemli hamleler yapmak isteyen Fenerbahçe şimdiden çalışmalara başladı.
İşini şansa bırakmayan istemeyen sarı-lacivertliler gündemine aldığı isimler için harekete geçti.
Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt'ı kadrosuna katmak istiyor.
29 yaşında olan ve 10 numara bölgesinde oynayan Alman yıldız, temmuz ayında sözleşmesi sona ereceği için takımından bedelsiz olarak ayrılacak. Öte yandan başarılı oyuncuya İngiltere Premier League'den Aston Villa'nın ve İtalya Serie A'dan Roma'nın talip olduğu belirtildi.
