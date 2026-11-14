Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek formül masada! Maaşları 67 bin liraya fırlatacak hesap ortaya çıktı
Hakemli bir akademik dergide yayımlanan yeni çalışmada, emekli aylıklarının enflasyon karşısındaki erimesini önlemek amacıyla maaşların bağlandığı tarihteki asgari ücrete oranlanması modeli önerildi. Mevcut sistemde 43 bin 954 TL aylık alan bir emeklinin maaşının, önerilen bu asgari ücret endeksli formül uygulandığında 23 bin 920 TL'lik artışla 67 bin 874 TL seviyesine çıkabileceği hesaplandı. Sosyal güvenlik sisteminin güvenirliğini korumayı amaçlayan bu çarpıcı model, milyonlarca emekli arasında büyük bir heyecan ve beklentiye sebep oldu.