Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek formül masada! Maaşları 67 bin liraya fırlatacak hesap ortaya çıktı

En düşük emekli aylığı tabanında da benzer bir gerileme görülüyor. 2000 öncesinde en düşük göstergenin yüzde 70'i, 2000-2008 arasında asgari ücretin yüzde 35'i olan alt sınır, 2008 sonrasında "ortalama aylık kazancın" yüzde 35'ine çekildi. Güncelleme katsayısı nedeniyle ortalama aylık kazancın düşük kalması ve maaşların 6 ayda bir yalnızca enflasyon oranında artırılması, aylıkların yıllar içinde erimesine neden oluyor. Makalede yer verilen verilere göre, 8 bin 195 prim günüyle 1 Temmuz 2002'de bağlanan bir emekli aylığı o dönem asgari ücretin yüzde 97,93'üne denk gelirken, bu oran 2012'de yüzde 55,76'ya, bu yılın ocak ayında ise yüzde 65,44'e geriledi.