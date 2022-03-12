Rabia Kallı hayatını kaybetti, minik Mahra yoğun bakımda! 'Başıboş köpek terörü'ne tepkiler çığ gibi büyüyor!

Köpek saldırıları sonucu trafik kazası geçiren üniversite öğrencisi Rabia Kallı hayatını kaybederken, kamyonun altında kalan ve bir bacağı kesilen minik Mahra Melin Pınar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Kamuoyunda infiale neden olan köpek saldırılarının ardından sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen başıboş sokak köpeklerinin toplanmamasına tepki gösterildi. Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak tanımlanan, Batılı ülkelerin fonladığı derneklerden nemalanan bir grup azgın azınlığın dayatmasıyla çıkan 5199 sayılı kanuna ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Güvenli sokaklar talep eden ve başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasını talep eden vatandaşlar, sözkonusu kanunun değiştirilmesi için TBMM'ye çağrıda bulundu.