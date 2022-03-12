  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
59
Rabia Kallı hayatını kaybetti, minik Mahra yoğun bakımda! 'Başıboş köpek terörü'ne tepkiler çığ gibi büyüyor!

2022-03-12 20:37:58
Rabia Kallı hayatını kaybetti, minik Mahra yoğun bakımda! 'Başıboş köpek terörü'ne tepkiler çığ gibi büyüyor!

Köpek saldırıları sonucu trafik kazası geçiren üniversite öğrencisi Rabia Kallı hayatını kaybederken, kamyonun altında kalan ve bir bacağı kesilen minik Mahra Melin Pınar'ın yaşam mücadelesi sürüyor. Kamuoyunda infiale neden olan köpek saldırılarının ardından sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatına rağmen başıboş sokak köpeklerinin toplanmamasına tepki gösterildi. Kamuoyunda 'köpekperestler' olarak tanımlanan, Batılı ülkelerin fonladığı derneklerden nemalanan bir grup azgın azınlığın dayatmasıyla çıkan 5199 sayılı kanuna ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Güvenli sokaklar talep eden ve başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasını talep eden vatandaşlar, sözkonusu kanunun değiştirilmesi için TBMM'ye çağrıda bulundu.

#1
Foto - 'Başıboş köpek terörü' gündem oldu. İşte vatandaşların o tepkileri...

'Başıboş köpek terörü' gündem oldu. İşte vatandaşların o tepkileri...

#2
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#3
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#4
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#5
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#6
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#7
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#8
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#9
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#10
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#11
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#12
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#13
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#14
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#15
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#16
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#17
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#18
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#19
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#20
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#21
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#22
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#23
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#24
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#25
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#26
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#27
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#28
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#29
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#30
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#31
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#32
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#33
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#34
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#35
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#36
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#37
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#38
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#39
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#40
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#41
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#42
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#43
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#44
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#45
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#46
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#47
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#48
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#49
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#50
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#51
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#52
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#53
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#54
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#55
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#56
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#57
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

#58
Foto - İşte vatandaşların o tepkileri...

İşte vatandaşların o tepkileri...

Hükümetten Milli Muharip Uçağı açıklaması! O ilimizde büyük heyecan
Gündem

Hükümetten Milli Muharip Uçağı açıklaması! O ilimizde büyük heyecan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden birinin Türkiye için son derece kritik önem taşıyan Mill..
İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini! Öyle bir rakam verdi ki...
Ekonomi

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın tahmini! Öyle bir rakam verdi ki...

Altın ve döviz piyasasında hareketli anlar yaşanırken İslam Memiş, yatırımcılarla yeni tahminini paylaştı. Memiş, yıl içinde gram altının 14..
CHP'li eski bakandan Ahmet Davutoğlu'na tarihi ayar
Siyaset

CHP'li eski bakandan Ahmet Davutoğlu'na tarihi ayar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "İsrail Cumhurbaşkanı'nın yalvar yakar Türkiye'ye getirildiğini" iddia etmesine CHP'li esk..
Hükümetten Karadeniz doğal gazı açıklaması
Ekonomi

Hükümetten Karadeniz doğal gazı açıklaması

Karadeniz gazının ne zaman kullanıma gireceği hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023'ün ilk yarısını işaret et..
Sünger fabrikasında yangın çıktı!
Yerel

Sünger fabrikasında yangın çıktı!

Şanlıurfa'da sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz! İşte 3 önerisi
Kadın - Aile

Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz! İşte 3 önerisi

Son dönemlerde beslenme konusu ile ilgili yaptığı açıklamaları ile oldukça popüler olan Canan Karatay'dan önemli açıklamalar geldi. Diyet ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay