  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası sulardan İzmir'e getirildi! Orkinoslar Uzak Doğu sofralarına hazırlanıyor Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı Antalya’da 20 binden fazla kelebek ziyaretçilerle buluşuyor Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz' Dolu etkili oldu! 35 bin dekar tarım alanı zarar gördü Ahmet Hakan 'solak'lara anlatır gibi anlattı: Haluk Levent olayından çıkarılacak 6 ders var Özlem Çerçioğlu'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı: O gece herkes Efe'ydi Kimyasallara para saçmaya son! Duş kabinindeki inatçı kireçleri 5 dakikada söküp atan formül! Geleceğin havalimanı açıldı: Uçan taksiler için geri sayım! AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde Rusya'ya ait 11 gemiyi vurduklarını açıkladı. Brovdi, "Moskova düşecek" dedi.

#1
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Ukrayna, Azak Denizi'nde Rus ticari deniz taşımacılığına yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

#2
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Azak Denizi'nde 11 Rus gemisinin hedef alındığını bildirdi.

#3
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Magyar kod adlı Brovdi, hedef alınan gemiler arasında beş tanker, beş yük gemisi ve bir römorkör bulunduğunu aktardı.

#4
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Operasyonun amacının Rusya'nın gölge filosuna zarar vermek ve Moskova'nın kontrolündeki Kırım'a yakıt sevkiyatını sınırlandırmak olduğunu söyleyen Brovdi, "Rusya'nın gölge filosu zayıflıyor, ancak bir tür olarak tamamen ortadan kalkmalı" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Robert Brovdi ayrıca son 9 gün içinde Azak Denizi'nde Rus deniz taşımacılığını hedef alan operasyonlarda 116 gemiyi vurduklarını öne sürdü. Rus komutan, "Çalışmaya devam, yapılacak iş çok. Moskova düşecek. Kırım'ı yeniden ayağa kaldıracak ve yeniden inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

#6
Foto - Putin'in 11 tane gemisi denizin dibini boyladı! 'Moskova'yı düşüreceğiz'

Rusya Tarım Bakanlığı, saldırıların ardından deniz taşımacılığı için alternatif güzergahlar üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor
Gündem

Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor

Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, 4 gündür çıkarılamıyor. Patlama riskine karş..
Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor
Gündem

Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor

Haluk Levent’in, Ahbap Derneği’ne ‘milyarlık şüpheli para trafiği’ soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yaptığı "Bülent Turan'a 15..
Denizde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te denizde hareketsiz halde bulunan 40 yaşlarındaki erkeğin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morg..
73 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 780 torbacı yakalandı
Gündem

73 ilde uyuşturucu operasyonu Bin 780 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 780 şüphelinin yakalandığını duyurdu...
Memleketine gezmeye gitti, ayı bacağını kırdı!
Gündem

Memleketine gezmeye gitti, ayı bacağını kırdı!

İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine giden 65 yaşındaki Ali Özkan, köyünde gezerken aniden karşısına çıkan bir ayının s..
Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu
Dünya

Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yüksek sıcaklık ve enerji yönetimi sebebiyle tüm kamu ve eğitim kurumları salı ve çarşamba günü tatil edildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23