Putin'den dünyayı sarsan açıklama: Türkiye'de anlaşmaya yakındık, o isim vazgeçirdi

Rusya lideri, nükleer silah testleriyle ilgili bir soru üzerine şunu değerlendirmede bulundu: “Onlar böyle bir test yaparsa biz de aynısını yapabiliriz. Bu mutlak değil. Daha buna ihtiyaç olup olmadığını düşünmek lazım. Ama bu mümkün. Bu tür testleri yasaklayan anlaşma var. ABD bu Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı onaylamadı. Rusya da pariteyi korumak için onayını geri çekti. Anlaşma zaten yürürlüğe girmedi, çünkü ABD tarafından onaylanmadı, yeterli sayıda onay almadı. Yine de biz bu anlaşmaya uyuyoruz. Lakin ABD, böyle test olasılığını değerlendiriyor. Bunu nedeni şu ki, uzmanların görüşüne göre, yeni başlıklar üretilince onları sadece bilgisayarda test etmek yeterli değil, doğal haliyle de test etmek lazım. Bu yüzden ABD’nin belli çevrelerinde böyle fikirler dolaşıyor. Bunu biliyoruz. Biz de bakıyoruz.”