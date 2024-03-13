Müzakereler için hazır mıyız? Evet, hazırız ama sadece müzakerelere hazırız, sahada gelişen gerçeklere dayalı müzakerelere. Bu ilk husus. İkincisi, bize birçok kez söz verildi, NATO'nun Doğu'ya genişletilmeyeceği sözü verildi. Gelin bu tarihi bir kenara bırakalım. Ukrayna'daki iç çatışmanın barışçıl bir şekilde, siyasi olarak çözüleceğine dair de söz verdiler. Hatırladığımız üzere Polonya, Almanya ve Fransa'dan üç dışişleri bakanı Kiev'e gelmişti. Bu anlaşmaların garantörü olacaklarına dair söz verdiler. Bir gün sonra darbe oldu. Minsk anlaşmalarını yerine getireceklerine dair söz verdiler ve daha sonra bu sözleri yerine getirmeyeceklerini, sadece Kiev’deki rejimi silahlandırmak için ara verdiklerini kamuoyuna açıkladılar. Bize pek çok şey vaat edildi, dolayısıyla artık vaatler tek başına yeterli değil. Sadece cephaneleri tükeniyor diye şimdi müzakere etmek bizim açımızdan gülünç. Bununla birlikte, ciddi bir görüşmeye hazırız ve tüm çatışmaları ve hatta bu çatışmayı barışçıl yollarla çözmek istiyoruz."