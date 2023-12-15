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Dünya
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Putin’den bomba "Erdoğan" çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

2023-12-15 16:04:48
Putin’den bomba “Erdoğan” çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki gelişmelere en fazla ilgi gösteren liderlerden biri olduğunu kaydeden Rus lider Putin, "Önemli ve başrol oynadığını belirtmek isterim" dedi.

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Foto - Putin’den bomba "Erdoğan" çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesi konusunda önemli bir lider rolü sergiliyor” dedi.

#2
Foto - Putin’den bomba "Erdoğan" çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan yerli ve yabancı gazeteci, Rusya vatandaşları, askerler Putin’e sorularını yöneltti. Türkiye’nin Gazze’deki çabalarına ilişkin konuşan Putin, “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesi konusunda önemli bir lider rolü sergiliyor. O kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor, bu konuda çok aktif. Elbette olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda tüm dünya aradaki farkı görüyor. Bir Ukrayna’ya bir de Gazze’ye bakın. Gazze'de binlerce çocuk ve kadın ölüyor. Ukrayna’da böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.

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Foto - Putin’den bomba "Erdoğan" çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Tüm çabalara rağmen Gazze’de ateşkes sağlanamadığına işaret eden Putin, “Bazı ülkeler BM'nin bu çatışmayla ilgili kararlarını engelliyor. Fakat BM bu şekilde kuruldu ve veto mekanizmalarının korunması önemli. Örneğin daha önce SSCB’ye sürekli veto hakkını kullandığı için ‘Mr. No’ denirdi. Ancak mekanizma böyle işliyor. Aksi halde BM bir konuşma kürsüsüne dönüşür. Rusya bu bölgede İsrail ve Filistin olmak üzere iki devlet kurulmasıyla ilgili BM kararlarının uygulanması gerektiğini düşünüyor” şeklinde konuştu.

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