Putin’den bomba “Erdoğan” çıkışı! Ha bu da birilerine kapak olsun! Ne oldu, renginiz mi soldu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan yerli ve yabancı gazeteci, Rusya vatandaşları, askerler Putin’e sorularını yöneltti. Türkiye’nin Gazze’deki çabalarına ilişkin konuşan Putin, “Erdoğan, Gazze'deki durumun normale dönmesi konusunda önemli bir lider rolü sergiliyor. O kesinlikle bu trajediye en fazla ilgi gösteren ve durumun iyi yönde değişmesi için her şeyi yapan uluslararası toplum liderlerinden biri. Bu açıkça görülüyor, bu konuda çok aktif. Elbette olanlar tam bir felaket. Ukrayna'daki çatışmalara ve Gazze'de yaşananlara baktığınızda tüm dünya aradaki farkı görüyor. Bir Ukrayna’ya bir de Gazze’ye bakın. Gazze'de binlerce çocuk ve kadın ölüyor. Ukrayna’da böyle bir durum yok” ifadelerini kullandı.