Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, “İlginç bir tesadüf” diyerek duyurdu! O “Tansu Çiller” detayı çok ama çok dikkat çekti

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret için 9 Mayıs tarihinin belirlenmesinin dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. “İlginç bir tesadüf, 9 Mayıs Rusya’da her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 9 Mayıs 1945 yıl tarihinde Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmişti. Rusya için büyün önem taşıyan 9 Mayıs kutlamalarına yakın geçmişte Türkiye’den üst düzey yetkili olarak sadece 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller katılmıştı” bilgisini veren Orakoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti: