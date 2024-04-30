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Medya
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Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

2024-04-30 05:30:00
Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, “İlginç bir tesadüf” diyerek duyurdu! O “Tansu Çiller” detayı çok ama çok dikkat çekti

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret için 9 Mayıs tarihinin belirlenmesinin dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. “İlginç bir tesadüf, 9 Mayıs Rusya’da her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 9 Mayıs 1945 yıl tarihinde Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmişti. Rusya için büyün önem taşıyan 9 Mayıs kutlamalarına yakın geçmişte Türkiye’den üst düzey yetkili olarak sadece 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller katılmıştı” bilgisini veren Orakoğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

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Foto - Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sene başında Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret birçok kez ertelenmişti. Son olarak 9 Mayıs için belirlenen tarihin Rusya için önemi ise dikkat çekti. Aynı tarihte “İki ülkedeki seçim süreci nedeniyle (Türkiye’de yerel, Rusya’da ise başkanlık seçimleri) ziyaretin geçici olarak nisan sonu-mayıs başına ertelenmesine karar verildi” dedi. (…)

#2
Foto - Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

İlginç bir tesadüf, 9 Mayıs Rusya’da her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 9 Mayıs 1945 yıl tarihinde Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup etmişti. Rusya için büyün önem taşıyan 9 Mayıs kutlamalarına yakın geçmişte Türkiye’den üst düzey yetkili olarak sadece 1995 yılında Başbakan Tansu Çiller katılmıştı. (…)

#3
Foto - Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

2015 yılında Moskova’daki Zafer Bayramı törenine Erdoğan da davet edilmişti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza davetiye gönderildi. Bu davet değerlendirilecek. Başkanımız buna olumlu yanıt vermeye çalışacak” açıklamasını yaptı ancak daha sonra törende Türkiye’yi Moskova Büyükelçisi Ümit Yardım’ın temsil etmesine karar verildi.

#4
Foto - Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

2020 yılında Zafer Bayramı’nın 75. yıl dönümü vesilesiyle askeri geçit töreninin 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da yapılması planlanıyordu. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen tören, 24 Haziran’da yapıldı ama davetli olmasına rağmen Erdoğan katılmadı.”

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Foto - Putin, Türkiye için bu kararı almıştı! Uçan kuştan bile haberi olan istihbaratçı, "İlginç bir tesadüf" diyerek duyurdu! O "Tansu Çiller" detayı çok ama çok dikkat çekti

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