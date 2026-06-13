Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Ha bundan gocunmuyorum. Kendi şahsım adına. Ama toplumumuzun içinde bulunduğu durum adına üzülüyorum. Böyle bir şey karşı mahalleden birisinin başına gelseydi ortalığı ayağa kaldırırlardı. Avukatlar ordusuyla beraber o mahkemeler görülürdü. Ama ben bir başımaydım. Bu din garip gelmiştir, garip gidecektir diyor hadisi şerif. Allah'ın resulü. Yine başka bir hadisi şerifte gariplerin dinidir diyor. Kim olursan ol bu davada yalnızsın, bir başınasın. Bu davanın ruhunda, özünde bu var.