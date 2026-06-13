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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor
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Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Batı fonlarıyla desteklenen LGBT lobileri Türk-İslam kültürünün temeline dinamik koyarak toplumun huzurunu ve ahlakını bozmak için var gücüyle çalışıyor. Her fırsatta bu konuya dikkat çeken Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da sapkın LGBT lobilerinin faaliyetlerine karşı halkı olanca gücüyle uyarıyor. Ancak Civelekoğlu, özellikle cinsiyet değiştirme süreçlerinde kullanılan ilaçlara erişimin kolay olması gibi konulardaki açıklamaları nedeniyle akıl almaz bir ceza ile karşılaştı.

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Foto - Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Toplumu ifsad eden LGBT akımının tehlikelerine dikkat çekmeye çalışan ve hormon ilaçları hakkında uyarılarda bulunan Psikolog Civelekoğlu’na 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Civelekoğlu, sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Hiçbir devlet kademesinden, STK’dan ve siyasetçiden destek görmediğini söyleyen ünlü psikolog, “Benzer durum karşı mahallede olsa ortalığı ayağa kaldırırlardı” dedi.

#2
Foto - Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Civelekoğlu’nun açıklaması şu şekilde: “Ne dedik arkadaşlar; psikopatlar dışarıda, psikologlar hapiste. Bir yıl üç ay hapis cezası aldığımı biliyorsunuz. Neyden dolayı? LGBT lobisini eleştirdiğim için. Türkiye'de cinsiyet değiştirme hormonlarına, gençlerin erişiminin son derece kolay olduğunu dile getirdiğim için oldu bütün bunlar.

#3
Foto - Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Ve bu süreçte ne yazık ki şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Ne devlet kademelerinden, ne siyasetten, ne bürokrasiden, ne sivil toplum kuruluşlarından beklediğim desteği göremedim arkadaşlar. Yapayalnızdım. Bir başımaydım.

#4
Foto - Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Ha bundan gocunmuyorum. Kendi şahsım adına. Ama toplumumuzun içinde bulunduğu durum adına üzülüyorum. Böyle bir şey karşı mahalleden birisinin başına gelseydi ortalığı ayağa kaldırırlardı. Avukatlar ordusuyla beraber o mahkemeler görülürdü. Ama ben bir başımaydım. Bu din garip gelmiştir, garip gidecektir diyor hadisi şerif. Allah'ın resulü. Yine başka bir hadisi şerifte gariplerin dinidir diyor. Kim olursan ol bu davada yalnızsın, bir başınasın. Bu davanın ruhunda, özünde bu var.

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Foto - Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor

Bundan dolayı gocunmuyorum. Kendi adıma üzülmüyorum. Ama milletimiz adına ne yazık ki üzülüyorum. Ne diyelim Allah bizleri ıslah etsin.

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Yorumlar

Vahap

Yerden göğe haklısın hocam özür dilerim ben şahsım adına.

Levent

Değerli hocam, Allah razı olsun yeter.
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