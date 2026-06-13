Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu’na akıl almaz ceza! Sapkın LGBT’ye dokunan yanıyor
Batı fonlarıyla desteklenen LGBT lobileri Türk-İslam kültürünün temeline dinamik koyarak toplumun huzurunu ve ahlakını bozmak için var gücüyle çalışıyor. Her fırsatta bu konuya dikkat çeken Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu da sapkın LGBT lobilerinin faaliyetlerine karşı halkı olanca gücüyle uyarıyor. Ancak Civelekoğlu, özellikle cinsiyet değiştirme süreçlerinde kullanılan ilaçlara erişimin kolay olması gibi konulardaki açıklamaları nedeniyle akıl almaz bir ceza ile karşılaştı.