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İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

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İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

#1
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Galatasaray, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 takviye yaptı.

#2
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

#3
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Cimbom'da yapılan transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.

#4
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Galatasaray'da özellikle son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin ayrılığı çok konuşuldu.

#5
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Lucas Torreira oldu.

#6
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Galatasaray'da son 4 sezonda kazanılan başarılarda başrol oynayan isimlerden olan Uruguaylı yıldızın, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saldırı nedeniyle kendini yalnız hissettiği ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

#7
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Deneyimli orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde eski takımı Fiorentina ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

#8
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

Adı Boca Juniors ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Fiorentina'nın ocak ayında Lucas Torreira için yeni bir girişim yapacağını yazdı.

#9
Foto - İtalyanlar kapıya dayanacak...Eyvah ki ne eyvah! Takımın bel kemiği bu sefer...

FirenzeViola.it'in haberine göre; Sportif Direktör Fabio Paratici, ağustos ayında yoğun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılamayan Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yazın Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferini engelleyerek takımda tuttuğunun altı çizildi.

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