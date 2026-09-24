Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

KATZ, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve İsrail’in işgalleri ile katliamlarını gözler önüne serdiği konuşmayı “antisemitik ve kışkırtıcı” olarak nitelendiren Savunma Bakanı Israel Katz, Türkiye'deki Kürtlere ilişkin suçlamalarda bulunarak, “İsrail Devleti güçlüdür ve kendisini korumayı bilir. Biz, onun bugün bile Türkiye'de zulmettiği Kürtler ve savunmasız insanlar değiliz” şeklinde gerçeklikten uzak alçakça ifadeler kullandı.