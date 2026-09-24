Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hazmedemeyen Siyonist alçaklar, Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstahça iddialarla soykırımcılıklarının üstünü örtemey çalışıyor. İsrail’in eli kanlı Savunma Bakanı Israel Katz’ın Erdoğan’ı hedef alarak Türkiye'deki Kürtlere ilişkin suçlamalarda bulunması büyük tepki çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bebek katillerine ağzının payını verdi.