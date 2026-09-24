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Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

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Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını hazmedemeyen Siyonist alçaklar, Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan küstahça iddialarla soykırımcılıklarının üstünü örtemey çalışıyor. İsrail’in eli kanlı Savunma Bakanı Israel Katz’ın Erdoğan’ı hedef alarak Türkiye'deki Kürtlere ilişkin suçlamalarda bulunması büyük tepki çekti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bebek katillerine ağzının payını verdi.

#1
Foto - Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

KATZ, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve İsrail’in işgalleri ile katliamlarını gözler önüne serdiği konuşmayı “antisemitik ve kışkırtıcı” olarak nitelendiren Savunma Bakanı Israel Katz, Türkiye'deki Kürtlere ilişkin suçlamalarda bulunarak, “İsrail Devleti güçlüdür ve kendisini korumayı bilir. Biz, onun bugün bile Türkiye'de zulmettiği Kürtler ve savunmasız insanlar değiliz” şeklinde gerçeklikten uzak alçakça ifadeler kullandı.

#2
Foto - Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

HAYATİ YAZICI'DAN SERT KARŞILIK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, soykırımcı Katz'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

#3
Foto - Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeleri, soykırımcı şebekenin acziyetinin ve içine düştüğü siyasi çıkmazın itirafıdır" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'kağıttan sultan' diyecek kadar çirkinleşmek, Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıranların sicilini temizlemez. Siz öldürmeyi güç olarak gören zihniyetin temsilcilerisiniz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de gücü hakkın, adaletin ve insanlığın yanında durmakta gören bir anlayışla hareket etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiği Gazze gerçeği, Katz'ın bu hadsizliğiyle değişmeyecektir."

#5
Foto - Hadsiz siyoniste tepki çığ gibi! Cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin davasını BM kürsüsünden dünyanın vicdanına taşıyan, işgal ve zulüm karşısında susmayan bir dünya lideri olduğunu belirten Yazıcı, "Netanyahu ve cinayet şebekesi Gazze'de öldürülen masumların, yerle bir edilen şehirlerin ve dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramının hesabını verene kadar peşini bırakmayacağız. Soykırımcı İsrail yönetimi bilmelidir ki Türkiye'yi tehdit ederek susturamazsınız. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak Filistin'in haklı davasını gölgeleyemezsiniz. Hakikati çarpıtarak hesap vermekten kaçamayacaksınız. Türkiye, zulüm karşısında susmayacak, Filistin halkının hak ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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