Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Programın davetli konuşmacısı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küresel olarak öğrenen toplum olmanın önemine dikkat çekerek öğrenen organizma felsefesiyle öğrenmeye açık olanların gelecekte fark oluşturacağını vurguladı. Hızlı bir dönüşümün yaşandığı dünyada tehdit görünen şeylerin birçok fırsat da sunduğunu söyleyen Tarhan, yapay zekayı bu konuya örnek gösterdi. Dünyada değer karmaşası yaşandığı tespitinde bulunan Tarhan, global anlamda gelir yükselirken, mutluluk oranlarının ise tam tersine düştüğü değerlendirmesinde bulundu. Dünyada haz, hız ve hırsın arttığını ve küresel sistemin de bunu desteklediğini dile getiren Tarhan, gençlerde beklenti seviyesinin yükselmesinin de en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Pandemiden sonra insanların dijitalleşmeye mecbur bırakıldığını belirten Nevzat Tarhan, dijitalleşmenin zaman ve dikkat yönetimi açısından olumsuz etkilerinden bahsetti. İnsanın somut hedefler koyarak, önem ve öncelik sıralaması yaparak ve geleceğini planlayarak kaynaklarını iyi yönetebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sürü psikolojisinden çıkmanın da önemi üzerinde durdu. Kendi kültürümüzü koruyarak modernleştirmeyi gerçekleştirebileceğimizi de sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularıyla devam eden "Gençlik ve Gelecek Vizyonu" adlı program, belge, hediye takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.