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Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

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DHA Giriş Tarihi:

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlerin dijitalleşmenin etkileri karşısında kendi hedeflerini belirlemesi, geleceğini planlaması ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket etmek yerine bireysel kararlarını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

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Foto - Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Düzce Üniversitesi’nde düzenlenen “Gençlik ve Gelecek Vizyonu” söyleşisinde gençlere seslenen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hızla değişen dünyada öğrenmeye açık olmanın ve bilinçli tercihler yapmanın önemine dikkat çekti.

#2
Foto - Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Çevre ve Ahlak Topluluğu tarafından düzenlenen "Gençlik ve Gelecek Vizyonu" adlı söyleşi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Konferans Salonu’nda yoğun ilginin olduğu programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, hekim, psikiyatrist ve nöropsikolog Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

#3
Foto - Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Yüksek lisans öğrencisi Mehmet Kılıç tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Rektör Nedim Sözbir, üniversite yıllarının yalnızca mesleğe hazırlanılan bir dönem olmadığını; insanın kendisini tanıdığı, hayata dair düşüncelerini şekillendirdiği, hedeflerini belirlediği ve geleceğine yön verdiği kıymetli bir dönem olduğunu ifade etti. Teknoloji hayatı hızla dönüştürürken değerleri koruyarak sağlam bir duruş ortaya koymanın önemine değinen Sözbir, "Bizim arzumuz; öğrencilerimizin aldıkları eğitimin yanında kendilerini iyi tanıyan, ne istediğini bilen, sorumluluk almaktan çekinmeyen, milli ve manevi değerlerine bağlı ve sahip olduğu bilgiyi insanlığın yararına kullanabilen bireyler olarak yetişmelidir" şeklinde konuştu.

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Foto - Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan uyarı… Gençlerimiz sürü psikolojisinden uzaklaşmalı!

Programın davetli konuşmacısı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, küresel olarak öğrenen toplum olmanın önemine dikkat çekerek öğrenen organizma felsefesiyle öğrenmeye açık olanların gelecekte fark oluşturacağını vurguladı. Hızlı bir dönüşümün yaşandığı dünyada tehdit görünen şeylerin birçok fırsat da sunduğunu söyleyen Tarhan, yapay zekayı bu konuya örnek gösterdi. Dünyada değer karmaşası yaşandığı tespitinde bulunan Tarhan, global anlamda gelir yükselirken, mutluluk oranlarının ise tam tersine düştüğü değerlendirmesinde bulundu. Dünyada haz, hız ve hırsın arttığını ve küresel sistemin de bunu desteklediğini dile getiren Tarhan, gençlerde beklenti seviyesinin yükselmesinin de en büyük engellerden biri olduğunu söyledi. Pandemiden sonra insanların dijitalleşmeye mecbur bırakıldığını belirten Nevzat Tarhan, dijitalleşmenin zaman ve dikkat yönetimi açısından olumsuz etkilerinden bahsetti. İnsanın somut hedefler koyarak, önem ve öncelik sıralaması yaparak ve geleceğini planlayarak kaynaklarını iyi yönetebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sürü psikolojisinden çıkmanın da önemi üzerinde durdu. Kendi kültürümüzü koruyarak modernleştirmeyi gerçekleştirebileceğimizi de sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularıyla devam eden "Gençlik ve Gelecek Vizyonu" adlı program, belge, hediye takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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