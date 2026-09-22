Prof. Dr. Engin Arık’ın rüyası gerçek oluyor: Türkiye’den dünyayı tam anlamıyla sarsacak toryum hamlesi

Türkiye'nin Eskişehir ve Malatya'da toryum kaynakları bulunurken, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Burdur'daki sahalarda tespit edilen toryum yataklarına yönelik ayrıntılı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin bu kapsamda, dünyanın en büyük toryum kaynaklarına sahip ülkelerden biri olduğu belirtiliyor. Nükleer yakıt ham maddesi olarak değerlendirilen ve yaklaşık 50 mineralin yapısında yer alan toryum, doğada serbest halde bulunmuyor. Çoğunlukla nadir toprak elementlerini içeren minerallerle birlikte bulunan toryum, radyoaktif bir element olarak öne çıkıyor. Toryumun, uygun nükleer süreçlerle bir çeşit uranyuma dönüştürülebildiği için nükleer yakıt çevriminde alternatif bir ham madde olabileceği değerlendiriliyor.