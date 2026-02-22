Şehre nefes aldıracak: Yol 30 dakika daha kısalacak!

Bursa ile ilgili tarafı ise bundan sonraki süreçte İstanbul istikametinden İzmir istikametine giden araçlar Bursa'ya uğramadan Gemlik'ten geçtikten sonra gişelerin bitiminden itibaren ayrılacak ve Bursa'nın en batı kısmında TEKNOSAB'ın biraz daha berisinde, Görükle Kavşağı'ndan sonra ayrılarak Bursa'dan ayrılmış olacaklar. Bunun tabii ki ileriki süreçte İzmir ve İstanbul otobanını kullanan vatandaşlarımızın en azından trafikteki araç kullanım süresi yaklaşık 30 dakika kısalacağı söyleniyor. Bunun tabii sadece İzmir otobanını kullanan vatandaşlarımızın değil, Bursa için de ciddi bir rahatlık sağlamış olacak. Bu aksta boşalmış olan otomobil sayısı Bursa'nın kullandığı şu anki kuzey otobanına yakın olan otobanımız boşa çıkacak ve 120 bin sayısının en azından yarıdan da daha aşağı bir sayı oranını düşüreceğini tahmin ediyoruz" dedi.