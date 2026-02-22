İstanbul’un Selatin Camileri! Üsküdar'ın kalbindeki üç asırlık estetik miras: Valide-i Cedid Camisi…

Kanbaş, Gülnuş Emetullah Valide Sultan'ın hayır sahibi bir hanım olduğunu belirterek, "Camide 3. Ahmet imzasıyla görebileceğimiz bir levhayla karşılaşırız. Oğlu 3. Ahmet, kendisi de bir hattat olduğundan caminin içine 'Cennet annelerin ayakları altındadır' levhasını yazmış. Padişahın, adeta annesine olan sevgisinin bir nişanesi olarak inşa edilmiş bir cami diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Caminin yanında sebilinin, sıbyan mekteplerinin ve imaretlerin de olduğunu aktaran Kanbaş, "Darul Kurra, Darul Hadis ve bu alanların sosyal tarafını, halkın istifade edebileceği bir sosyal alan görüyoruz. Yeni Valide Camisi klasik dönemin, yani Mimar Sinan'ın inşa etmiş olduğu klasik camilerinin belki en sonuncusu ama Lale Devri'nin de ayak izlerinin görüldüğü bir camidir. Yani bir geçiş dönemi camisidir. Klasik devirden Lale Devri'ne geçiş camisidir" diye konuştu.