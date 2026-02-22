Yalnızca iki kişi kaldı! Bir meslek tarihe karışıyor

Eskiden aynı anda birçok çekiç sesinin yükseldiği Kilis çarşısında bugün yalnızca iki usta üretim yapıyor. 1997 yılından beri sektörde olduğunu ve meslekte yaşanan gerilemeye değinen demirci ustası Kemal Etçi, "Şu an koca Kilis'te bir usta ve ben kaldım. İki esnafız. Eskiden çalıştığımız zaman en az üç çekiç birden vururdu, şimdi tek başımıza çalışıyoruz. Çırak da yok. Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmadı" dedi.