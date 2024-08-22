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Ekonomi
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Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

2024-08-22 18:07:09
Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Babası ölmeden ülke yönetiminde büyük bir etkinliğe kavuşan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'a kötü haber ulaştı.

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#1
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

SON ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ - Suudi Arabistan'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, fiyatlardaki düşüş ve krallığın üretimi kısma kararı nedeniyle son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

#2
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Ülkenin istatistik kurumuna göre, ham petrol ve rafine ürün sevkiyatlarından elde edilen satışlar Haziran ayında 17,7 milyar dolara düştü.

#3
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Bu rakam yıllık bazda yüzde 9'dan fazla, Mayıs ayına göre ise yaklaşık yüzde 12 düşüş anlamına geliyor.

#4
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan için petrol gelirleri önemini koruyor.

#5
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın elektrikli araçlardan yarı iletkenlere ve futbola kadar her alanda devasa yatırımlarla ekonomiyi dönüştürme çabası petrol gelirleri tarafından destekleniyor.

#6
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Krallık, Neom olarak bilinen yeni bir çöl şehrinin bazı bölümleri de dahil olmak üzere projelerinden bazılarını küçültmek veya ertelemek zorunda kaldı.

#7
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Üretimi azaltma strateji fiyatları yükseltmede başarısız oldu.

#8
Foto - Kötü haber Prens Selman'a ulaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyelerini ve Rusya gibi diğer ülkeleri içeren OPEC+'nın dördüncü çeyrekte üretimi artırmaya başlaması planlanıyor. BP, fiyatların düşük kalması nedeniyle grubun bu plan konusunda "gergin" olduğunu söylüyor.

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