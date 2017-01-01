Poşetten Messi forması giyen Afganistanlı Murtaza'nın hikayesi
2016 yılında poşetten yaptığı Messi formasıyla tüm dünyada tanınan 7 yaşındaki Murtaza Ahmadi, daha sonra yıldız futbolcuyla buluşma şansı bulmuştu. Murtaza ve ailesi Taliban'dan gelen tehditler üzerine geçtiğimiz günlerde yaşadıkları şehri terk etmek zorunda kaldı.
Poşetten yapıp giydiği Messi formasıyla bütün dünyada kalpleri eriten Murtaza Ahmadi'den kötü haber geldi.
Arjantin'in renklerinde plastikten bozma Lionel Messi formasını giyip çektirdiği fotoğrafla bütün dünya onu tanımıştı.
Messi formasıyla sosyal medyanın gündemine oturan 7 yaşındaki Murtaza Ahmadi, daha sonra yıldız futbolcuyla buluşma şansı bulmuştu.
Dünyanın ilgisini çeken Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldı.
Gazne kentinde yaşayan Murtaza ve ailesi Taliban'ın şehre yönelik başlattığı operasyonun ardından kenti terk etmek zorunda kaldı.
Üzerine özenle '10 Messi' yazdığı mavi-beyaz poşetle çekilen fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılan 7 yaşındaki Murtaza, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile Katar'da buluşma imkanı bulmuş, yıldız futbolcu Murtaza'ya forma ve futbol topu hediye etmişti.
Murtaza Ahmadi'nin annesi, asıl korkularının Murtaza'ya yönelik Taliban tehdidi olduğunu söyledi.
Anne Şefika, 'Hiçbir şeyimizi alamadık, sadece canlarımızı kurtardık. Eğer onu yakalarlarsa, parçalara ayıracaklarını söylediler. Geri dönmek bir seçenek değil. Bazı kişiler geldiler ve 'Zengin oldunuz, Messi'den aldığınız parayı verin ya da oğlunuzu alacağız dediler' şeklinde konuştu.
Poşetten Messi forması giyen Afganistanlı Murtaza'nın hikayesi