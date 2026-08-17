Arif Ahmet Denizolgun dosyası yeniden mi açılıyor? Şüpheli ölümün ardındaki 36 saatlik sır aydınlatılsın
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonların ardından cemaatin önde gelen isimlerinden, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun’un, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftlikte hayatını kaybetmesine ilişkin şüpheler yeniden gündeme geldi. Arif Ahmet Denizolgun'un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ile oğlu Fatih Süleyman Denizolgun olayın tüm yönleriyle araştırılması için başvuruda bulundu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan "Bilgi Notu"nda, tanık anlatımları ile olayın zamanlamasına dair dikkat çeken çelişkiler ve soru işaretleri yer aldı. İfadesine başvurulan çiftlik çalışanı, Denizolgun'un at binmek amacıyla çiftliğe geldiğini söylemesine rağmen kendisini yaklaşık 36 saat boyunca görmediğini ve haber almadığını söyledi.