Arif Ahmet Denizolgun dosyası yeniden mi açılıyor? Şüpheli ölümün ardındaki 36 saatlik sır aydınlatılsın

SAVCILIK, YAKLAŞIK 36 SAATLİK SÜREYE DİKKAT ÇEKTİ Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi notunda, Kadyrow'un anlatımındaki bazı ayrıntılar ayrıca değerlendirildi. Savcılığın tespitlerine göre Kadyrow, Denizolgun'un at binmek amacıyla çiftliğe geldiğini söylemesine karşın yaklaşık 36 saat boyunca kendisini görmediğini ve kendisinden haber almadığını belirtti. Buna rağmen bu süre içinde herhangi bir merak veya endişe göstermemesi ve ancak şoför Murat'ın talebi üzerine eve girmesi soruşturma açısından dikkat çekici bulundu. Ayrıca evin anahtarının kapının üzerinde bırakılmış olmasının da hayatın olağan akışı açısından değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu belirtildi.