Bu hafta sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisini deplasmanda oynayacaklar. En yakın iç saha maçı da Rizespor'la 4 Aralık'ta, yani 8 gün sonra. Zemindeki sorunun temelinde 0 kum yerine % toprak içeren rulo çimin serilmesi ve Ayazağa'daki yoğun yağışın bu toprağı dibe çökertip drenajı tıkaması yatıyor. 150 ton kum, 900 kilo tohum, 24 saat yapay güneş ışığı ve %8 hibrit çim müdahalesi Aston Villa maçı için geçici ve kurtarıcı bir pansuman oldu.