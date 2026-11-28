Pansuman işe yaradı ama... Zemin sorunu çözüldü mü? Galatasaray'ın dertsiz başının derdi
Galatasaray'da gözler Rams Park'ın zeminin eski haline dönmesine kilitlenmiş durumda...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da gözler Rams Park'ın zeminin eski haline dönmesine kilitlenmiş durumda...
Pansuman işe yaradı... Galatasaray, Aston Villa maçını sorunsuz şekilde atlattı. 8 gün RAMS Park'ta maç yok. Ancak 19 Aralık'ta başlanacak zemin yenileme çalışmaları iptal olmuş değil, hazırlık devam ediyor.
RAMS Park'ın zemini Galatasaray'ı Aston Villa karşısında kurtardı... Zemin her ne kadar mükemmel olmasa da, bazı ufak tefek serzenişler yaşansa da beklenen kötü senaryo gerçekleşmedi. Zaten hemen maç biter bitmez de mor ışıklarla çim yenilemesi işlemi başlatıldı.
Bu hafta sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisini deplasmanda oynayacaklar. En yakın iç saha maçı da Rizespor'la 4 Aralık'ta, yani 8 gün sonra. Zemindeki sorunun temelinde 0 kum yerine % toprak içeren rulo çimin serilmesi ve Ayazağa'daki yoğun yağışın bu toprağı dibe çökertip drenajı tıkaması yatıyor. 150 ton kum, 900 kilo tohum, 24 saat yapay güneş ışığı ve %8 hibrit çim müdahalesi Aston Villa maçı için geçici ve kurtarıcı bir pansuman oldu.
4 Aralık'taki Rizespor maçına kadar kalan 8 günlük süreçte mevcut zeminin kademeli iyileşme göstermesi mümkün olsa da; mevcut firmanın yaptığı hatalı malzeme seçimi ve hem mimari hem de iklimsel koşullar nedeniyle zeminin devre arasına kadar tamamen kusursuz kalması zor.
Bu nedenle 19 Aralık sonrası planlanan kapsamlı yenileme hamlesi, zemini sezonun geri kalanına sağlıklı taşımak açısından kritik.
Bayern Münih'in zemin mühendisi aracılığıyla kurulan temasla, tekliflerin yarı fiyatından daha ucuza anlaşılması beklenen İtalyan firmanın sürece dahil olması ve çimlerin soğutmalı tırlarla getirilmesi teknik olarak güçlü adımlar...
Ziraat mühendisi ve bağımsız denetçilerin yerinde yapacağı kontroller de önceki hatanın tekrarlanmasını önleyebilir. Eğer yenileme işlemi devre arası öncesinde veya tam devre arasında doğru şekilde tamamlanırsa, ikinci yarıda ekstra büyük çaplı operasyonlara gerek kalmadan yalnızca rutin bakım ve iklim koşullarına bağlı standart müdahalelerle ilerlenebilir.
Fotospor'a göre; Ancak aralık ayındaki olası ağır yağışlar nedeniyle yer yer yüzey bozulmaları ve yoğun bakım ihtiyacı yaşanması yüksek ihtimal.
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