Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Polonya ve Estonya'dan Rus İHA Tehdidine Ortak Yanıt: Dev Tesis Kuruluyor

Polonya ve Estonya, Rusya'nın İHA tehdidine karşı Avrupa'nın en kapsamlı hava savunma tesislerinden birini kurma kararı aldı. Bu stratejik iş birliği, yılda 10 bin adet MARK I füzesi üreterek savunma sanayisinde "ucuz dron-pahalı füze" çıkmazını sonlandırmayı hedefliyor. Polonya ve Estonya, Rusya'nın yükselen insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı stratejik bir hamle yaparak Avrupa'nın en kapsamlı İHA savunma tesislerinden birini kuruyor. Polonya'nın devlete ait savunma şirketi PGZ ile Estonya merkezli Frankenburg Technologies arasındaki bu ortaklık, yıllık 10 bin adet MARK I füzesi üreterek modern savaş sahasının "ucuz dron-pahalı füze" çıkmazını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu dev tesis, NATO Doğu Kanadı'nın hava savunma kapasitesini kökten değiştirecek. Cuma günü yapılan resmi açıklamada, Polonya İHA savunma tesisinin ultra kısa menzilli hava savunma sistemleri üreteceği kaydedildi. Özellikle yavaş uçan ve düşük maliyetli İHA'ları etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan MARK I füzeleri, şirketlerin yıllık 10.000 adede kadar üretim kapasitesi hedefiyle endüstriyel ölçekte üretilecek. PGZ Yönetim Kurulu Üyesi Marcin Idzik, projenin kritik önemini vurgulayarak, "Bu önemli bir gelişme. Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar bize gösterdi ki; Polonya’nın düşük maliyetli İHA’lara karşı koyabilecek, sürdürülebilir ve ucuz füze stoklarına sahip olması hayati bir gerekliliktir" sözlerini kullandı. Anlaşma, mevcut MARK I sistemlerinin üretimiyle sınırlı kalmayıp, yeni nesil MARK II önleme füzesi için de Ar-Ge süreçlerini kapsıyor. MARK II'nin etkili menzilini 5-8 kilometreye çıkararak daha gelişmiş taktik hava tehditlerine karşı da savunma katmanı oluşturması bekleniyor. Estonya merkezli Frankenburg Technologies CEO'su Kusti Salm, savunma sektörünün butik çözümlerden "endüstriyel devrime" geçmesi gerektiğini savundu. Salm, "Dünyanın bu bölgesinde her gün hissettiğimiz Rus tehdidine karşı koyabilmek için kağıt üzerindeki projelerden değil, endüstriyel ölçekte faaliyet gösteren dev fabrikalardan bahsediyor olmalıyız" ifadeleriyle projenin jeopolitik boyutuna dikkat çekti. Polonya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) %4'ünden fazlasını savunmaya ayırma kararıyla örtüşen bu hamle, Estonya'nın yazılım yetenekleri ile Polonya'nın üretim kapasitesini birleştiriyor. Bu, Avrupa içinde yerli bir "anti-drone sanayii" yaratma girişimi olarak öne çıkıyor. Şirketler, güvenlik ve stratejik rekabet gerekçeleriyle toplam yatırım miktarı, tesisin kurulacağı şehir ve üretimin tam başlangıç tarihi gibi kritik detayları şimdilik gizli tutuyor. Modern savaş sahasında "yıpratma savaşları" doktrinine karşı, Polonya'da kurulacak bu tesis, alçak irtifa hava sahasını "pahalı ama az" sistemler yerine, "ucuz, etkili ve çok" sistemlerle koruma dönemine geçişin önemli bir işareti.

