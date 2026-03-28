Almanya'nın İlk F-35'i Son Montaj Hattında: Dev Teslimata Doğru
Lockheed Martin, Alman Hava Kuvvetleri için üretilen ilk F-35A Lightning II savaş uçağının nihai montaj aşamasına geçtiğini duyurdu. Bu gelişme, uçağın yıl sonunda beklenen ilk uçuş ve fabrika çıkış töreni öncesinde Alman hava gücü için kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Lockheed Martin, Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) için üretilen ilk F-35A Lightning II savaş uçağının son montaj aşamasına girdiğini açıkladı. Fort Worth tesisindeki bir mil uzunluğundaki üretim hattında nihai montaj istasyonuna taşınan uçak, ilk kez iniş takımları üzerinde görüntülendi.

Uçağın gövdesi, kanatlar ile ön, orta ve arka gövdeden oluşan dört ana bileşenin gelişmiş lazer kılavuzlu fikstürler kullanılarak elektronik bir hizalama ve montaj sisteminde entegre edilmesiyle tamamlandı. Son montaj aşamasında F135 motoru entegre edilecek, kontrol yüzeyleri takılacak ve nihai sistem kurulumları gerçekleştirilecek. Montaj işlemlerinin ardından radarı düşüren özel kaplama ve son boya işlemleri uygulanacak, böylece uçağın yıl sonundaki ilk uçuş ve fabrikadan çıkış töreni için hazır hale gelmesi bekleniyor.

Üretim sürecindeki bu önemli dönüm noktası, Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nils Hilmer’in geçtiğimiz Kasım ayında Fort Worth tesisini ziyaret edip ön gövde bölmesine imza atmasının ardından yaşandı. Bu uçak, Fort Worth’ta montajı süren ilk sekiz Alman F-35’inden biri olarak öne çıkıyor. Alman F-35’lerinin ana montaj faaliyetleri Aralık 2024’te Georgia, Marietta’daki tesislerde başladı. Öte yandan, Reuters’ın Şubat 2026’da güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Almanya, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarından ek sipariş vermeyi değerlendiriyor. Fransa ile ortak yürütülen yeni nesil savaş uçağı programı (FCAS) sekteye uğrarken gündeme gelen bu adım, Berlin’in ABD askeri teknolojisine olan bağımlılığını daha da derinleştireceği yönünde endişeler doğuruyor. Kaynaklar, Berlin'in otuz beş adetten fazla ek uçak alımıyla sonuçlanabilecek görüşmeler yürüttüğünü belirtirken, nihai kararın henüz netleşmediği konusunda uyarıyor.

