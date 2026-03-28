Almanya'nın İlk F-35'i Son Montaj Hattında: Dev Teslimata Doğru

Üretim sürecindeki bu önemli dönüm noktası, Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nils Hilmer’in geçtiğimiz Kasım ayında Fort Worth tesisini ziyaret edip ön gövde bölmesine imza atmasının ardından yaşandı. Bu uçak, Fort Worth’ta montajı süren ilk sekiz Alman F-35’inden biri olarak öne çıkıyor. Alman F-35’lerinin ana montaj faaliyetleri Aralık 2024’te Georgia, Marietta’daki tesislerde başladı. Öte yandan, Reuters’ın Şubat 2026’da güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Almanya, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarından ek sipariş vermeyi değerlendiriyor. Fransa ile ortak yürütülen yeni nesil savaş uçağı programı (FCAS) sekteye uğrarken gündeme gelen bu adım, Berlin’in ABD askeri teknolojisine olan bağımlılığını daha da derinleştireceği yönünde endişeler doğuruyor. Kaynaklar, Berlin'in otuz beş adetten fazla ek uçak alımıyla sonuçlanabilecek görüşmeler yürüttüğünü belirtirken, nihai kararın henüz netleşmediği konusunda uyarıyor.