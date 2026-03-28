8. Etnospor Forumu gelecek hafta sonu Antalya'da gerçekleştirilecek
Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların geleceğini şekillendirmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla gelecek hafta sonu Antalya'da 8. Etnospor Forumu'nu gerçekleştirecek.

3-5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek forumda, etnosporların sürdürülebilirliğine yönelik stratejik başlıklar ele alınacak. Organizasyonun, gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri çerçevesinde küresel ölçekte iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kuruluşundan bu yana geleneksel sporların ve oyunların korunması, kültürlerarası etkileşimin artırılması ve bu alanın bilinirliğinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Birliği, forum kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alacak.

Forum kapsamında düzenlenecek panellerde; akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar, uluslararası iş birliği imkanları, finansal sürdürülebilirlik ve medya stratejileri gibi konuları değerlendirecek.

Ayrıca geleneksel sporlar ve oyunlar ödüllerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik öneriler de gündemde yer alacak.

Forumun önemli başlıklarından birisi de "Ethnosports 2027" organizasyonu olacak. Çoklu spor etkinliği formatında uluslararası ölçekte planlanan organizasyonun vizyonu, hedefleri, organizasyonel yapısı, uluslararası katılım stratejileri, sponsorluk ve finansal sürdürülebilirlik modelleri ile medya planlamaları uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

8. Etnospor Forumu'na, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katılması bekleniyor. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, forumun açılışında konuşma yapacak. Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin yer alacağı Bakanlar Paneli ile program resmen başlayacak.

Oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle 8. Etnospor Forumu'nun hem geleneksel sporların geleceğine ışık tutması hem de "Ethnosports 2027" süreci için güçlü bir başlangıç noktası olması planlanıyor.

Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı
Gündem

Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı

Milli iradeyi hiçe sayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplinini sarsmaya yeltenen cunta heveslisi sözde teğmen fitnesscı çıktı...
MHP’de ajan depremi: "Seni izliyoruz dümenci alçak!"
Gündem

MHP’de ajan depremi: “Seni izliyoruz dümenci alçak!”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koridorları hareketli saatler yaşıyor. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzeri..
İsrail'e çalışan 46 haini daha enselediler!
Gündem

İsrail'e çalışan 46 haini daha enselediler!

İran İstihbarat Bakanlığı, Gülistan, Batı Azerbaycan, Kirman, İsfahan ve İlam eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ABD ve İsr..
Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı
Siyaset

Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan..
Milyon dolarlık villaların vergi beyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İmamoğlu'nun haramzadeleri
Gündem

Milyon dolarlık villaların vergi beyanı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İmamoğlu'nun haramzadeleri

Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın oğlu Volkan Kaya'ya ait şirketin milyon dolarla..
Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı
Gündem

Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı

Bölgede sular durulmazken Washington hattından ezber bozan bir açıklama geldi. İran'dan istediğini alamayan ABD Başkanı Trump, İran yönetimi..
