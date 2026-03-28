ABD'den flaş iddia: İran'ın füzelerinin üçte ikisi hala duruyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'li yetkililer, İran'ın füze envanterinin yalnızca üçte birini kullandığını açıkladı. Tahran'ın önemli bir füze kapasitesini koruması, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen direniş potansiyelini gözler önüne serdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamalar ve uluslararası gözlemlerle yakından takip edilen ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, Washington'dan Tahran'ın askeri kapasitesine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre, ABD'li yetkililer İran'ın füze envanterinin büyük bir kısmını henüz kullanmadığını teyit etti. ABD'li yetkililer, "Savaşın başlangıcından bu yana İran'ın füzelerinin yalnızca üçte birini kullandığını doğrulayabiliyor" bilgisini paylaştı. Bu durum, "İran, ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen hal önemli bir füze stoğuna sahip ve saldırılar başlatmaya devam ediyor" değerlendirmesini beraberinde getirdi. Söz konusu açıklama, bölgedeki güç dengesi ve çatışmanın geleceği hakkında önemli soruları gündeme taşıdı. Bu istihbarat, Tahran yönetiminin stratejik derinliğini ve uzun süreli bir direniş potansiyelini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, İran'ın elindeki yüksek miktardaki füze stoğunun, olası geniş çaplı operasyonlarda güçlü bir caydırıcılık oluşturduğunu ve bölgedeki askeri dinamikleri doğrudan etkilediğini vurguluyor. Özellikle hipersonik füze kapasitesiyle ilgili geçmişteki iddialar da dikkate alındığında, bu durumun çatışmanın seyrini değiştirebilecek kritik bir faktör olduğu değerlendiriliyor.

