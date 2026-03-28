Selman Öğüt fena patladı! 'Bu başka bir ihalksızlık' diyerek isyan etti
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Öğüt, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı savunan CHP'li isimlere sert çıktı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet operasyonu kapsamında Ankara’da lüks bir odada yakayı ele verdi. Ankara'daki lüks bir otelde konaklayan Özkan Yalım, polisin kapıyı çalmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Şafak operasyonuyla odasına girilen Yalım'ın, kapıyı sadece bir havluya sarılı şekilde açtığı öğrenildi.
Dehşet anlarına sahne olan o dakikalarda Yalım, polis ekiplerinden üzerini değiştirmek için müsaade istedi. Ancak asıl skandal, odada Yalım ile birlikte bulunan ve otel kaydı dahi yapılmayan 21 yaşındaki S.A. isimli genç kadının varlığıyla patlak verdi. Talimat üzerine genç kadın da gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Özkan Yalım’a sahip çıktı. O görüntüleri ‘Özel hayat’ diyerek aklamaya çalıştı.
Araştırmacı Selman Öğüt ise CHP'nin yaşanan skandal karşısındaki tutumunu eleştirdi. Öğüt, "Otel odasında belediye kasasından beslediği kadınla basılan adama sahip çıkmak için normal ahlaksızlık yetmez. CHP'li ahlaksızlığı gerekir" dedi.
