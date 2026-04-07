Polisan Boya satılıyor! Yeni sahibi herkesi şaşırtacak
Boya sektöründe faaliyet gösteren ve bünyesinde Polisan Boya'yı barındıran Polisan Holding satılıyor. Şirketin yeni sahibi kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim oldu.
Metal ve madencilik, limanlar, yenilenebilir enerji, denizcilik ve lojistik gibi birçok alanda faaliyet gösteren Amsterdam ve İstanbul merkezli küresel sanayi şirketi Corex Holding, boya sektörüne de girdi. Aynı zamanda Samsunspor'un da başkanı olan Corex Holding'in patronu Yüksel Yıldırım, Polisan Holding’in patronları Bitlis Ailesi ile geçen yıl anlaşmaya vardı.
27 Haziran 2025 tarihinde, Corex Holding BV'nin bağlı ortaklığı olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş. ile Bitlis Ailesi üyelerinin hissedarı olduğu Polisan Holding A.Ş. arasında 'Hisse Devir Sözleşmesi' imzalandı. Hisse devir sözleşmesi, şirket sermayesinin yüzde 77,7268 oranındaki hisseyi temsil ediyordu.
Polisan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'a (KAP) yapılan açıklamada, Yunanistan'daki bağlı ortaklığın devrin dışında tutulduğu belirtilerek "Yönetim Kurulumuzun 18 Haziran 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimizin tamamına sahip olduğu Yunanistan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas SSA'nın hisselerinin tamamı üçüncü kişilere satılacaktır. Yıllık raporlarımızda “Faaliyette Olmayan Gayrimenkuller” başlığı altında yer alan İstanbul Pendik, İstanbul Kağıthane, Kocaeli-Gebze Çiftlik ve Aydın Karacasu’daki gayrimenkuller, Satıcılar tarafından SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından yapılacak değerleme çalışması sonucunda belirlenecek değerlerden düşük olmayan bedellerle satın alınacaktır" denilmişti.
Bitlis Ailesi'nin Polisan'daki hisselerinin devrine ilişkin beklenen haber Rekabet Kurumu'ndan dün geldi. Polisan'ın açıklamasında Rekabet Kurumu'nun satış işlemine izin verdiği belirtildi: "Alıcı tarafından Rekabet Kurulu tarafından İşlem'e izin verildiği ve Pay Devir Sözleşmesi kapsamındaki yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön şartın bu surette yerine getirildiği 06.04.2026 tarihinde (bugün) Şirketimize bildirilmiştir."
Polisan Holding, Yunanitan'daki bağlı ortaklığı Polisan Hellas SSA'yı Corex Holding'e satılan payların dışında bırakmıştı. Holding, 2013 yılında 10 milyon euroya aldığı kimya fabrikasını, yaklaşık 4’te 1 fiyatına Ocak 2026'da sattı.
Yunanistan’daki en büyük Türk kimya sanayi yatırımı olan, 75 bin metrekarelik alanda üretim yapan ve dünya devlerinin tedarikçisi olan tesis, alanında Avrupa’nın en büyüğü olmayı hedefliyordu. Polisan'ın Komşu'daki varlıkları 2.64 milyon euroya Yunan Ilvief S.A ile Sunrice Hellas M.I.K.E adlı şirkete devredildi.
