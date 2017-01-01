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Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti

  • Başkent Ankara'da polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

  • AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aynı camiye cuma namazı kılmak için gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerinde görevli Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı.

  • Güralan, caminin bahçesindeki çeşmeden abdest almakta zorlandı.

  • Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu.

  • Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti.

  • Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor.

  • Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle Güralan'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti tamamlamasını sağladı.

  • Terzi’nin davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Güralan, polis memuruna teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.

  • Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti

  • Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti

  • Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti

  • Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti

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