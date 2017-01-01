Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti
Başkent Ankara'da polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aynı camiye cuma namazı kılmak için gelecek olması nedeniyle güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekiplerinde görevli Terzi, bu isteğe kayıtsız kalmadı.
Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu.
Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor.
Polis memuru, elindeki karton bardağa doldurduğu suyu Güralan'ın ellerine ve kollarına dökerek abdest almasına yardım etti. Terzi, eliyle Güralan'ın ayakkabılarının üzerine de ‘mesh etmek’ suretiyle abdesti tamamlamasını sağladı.
Terzi’nin davranışı, çevredekilerin takdirini topladı. Güralan, polis memuruna teşekkür ettikten sonra cuma namazını kılmak için camiye girdi.
Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti
Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti
Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti
Polis abdest almak isteyen engelli vatandaşa böyle yardım etti