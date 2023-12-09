Polat Palandöken Oteli'nde sıfır karbon ayak izi uygulamasıyla öncü bir adım atılıyor!

Polat bünyesinde yer alan turizm ve enerji şirketlerinden Polat Turizm ve Polat Enerji, sürdürülebilirlik alanında attığı önemli adımlara bir yenisini ekliyor. Sürdürülebilirlik odaklı adımlarıyla hem yerel hem de ulusal düzeyde çevresel bilinci artırmayı ve benzer uygulamalara öncülük etmeyi hedefleyen Polat Turizm ve Polat Enerji’nin örnek uygulamaları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacını da güçlendiriyor.