Gündüzöz, güvenlik güçleri sayesinde bölgenin terörden arındırıldığına işaret ederek, "Bölgemizde terörist kalmadı. Gelirlerse de kafalarını böcek gibi ezeceğiz. Türkiye'de terör sayısı son derece mahdut sınırlara indi. Artık fareler gibi kaçıyorlar. Biz devlet olarak her zaman, her koşulda hazır olmak durumundayız. Çünkü hainler her zaman çeşitli hesaplar içerisinde olabilirler. O yüzden bu tatbikatlar, bunun gibi eğitimler bizim için önemli. Artık bu bölgede terör yok, terörün adı yok. Şenyayla'da artık pikniğe gideceğiz." ifadelerini kullandı.