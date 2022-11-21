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PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

2022-11-21 16:21:12
PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün 7 roket daha düştü.

#1
Foto - PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Tel Rıfat bölgesinden, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin dün gece saldırı düzenlediği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı çevresine 7 roket atıldı.

#2
Foto - PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Roketlerin 3’ü Türkiye tarafındaki boş araziye, 4 tanesi de Suriye tarafına düştü.

#3
Foto - PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı

Roketli saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.

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