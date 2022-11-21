2022-11-21 16:21:12 PKK/YPG'den Kilis’e roketli saldırı
Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün 7 roket daha düştü.
Kilis'te dün gece roketli saldırının gerçekleştirildiği Öncüpınar Sınır Kapısı ve çevresine bugün 7 roket daha düştü.
Tel Rıfat bölgesinden, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin dün gece saldırı düzenlediği Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı çevresine 7 roket atıldı.
Roketlerin 3’ü Türkiye tarafındaki boş araziye, 4 tanesi de Suriye tarafına düştü.
Roketli saldırıda ölen ya da yaralanın olmadığı bildirildi.
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