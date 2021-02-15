2021-02-15 17:42:28 PKK'ya operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir merkezli yürütülen operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantılı 37 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli yürütülen operasyonda terör örgütü PKK ile bağlantılı 37 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ve tutuklu örgüt mensuplarına finans sağladıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Balıkesir'in yanı sıra Adana, Ağrı, Batman, Bilecik, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Diğer 9 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23