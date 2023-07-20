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PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

2023-07-20 12:02:22
PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

Konya’da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Kandemir’in terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu belirtildi. Teröristin adresinde yapılan aramalarda ise 1990 yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

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Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

#2
Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

Ekipler, emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir'in izine Konya'da ulaştı. Ereğli ilçesinde yaşadığı belirlenen kadın terörist düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

#3
Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

'KARDEŞLERİ ÖRGÜT ÜYESİ' Güllüşan Kandemir'in iki kardeşinin de PKK yönetiminde olduğu ortaya çıktı. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan.

#4
Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

EVİNDEN ÖRGÜT ARŞİVİ ÇIKTI Kadın teröristin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda, 1990'lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

#5
Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

ÖRGÜTÜN PARA KASASI Gözaltına alının Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlendi.

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Foto - PKK’nın arşivi ele geçirildi! Terörün finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

Kandemir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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