2023-12-27 10:48:45 PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Kuzey Irak’taki iki farklı üs bölgesinde 12 askerimizin şehit edildiği hain saldırıların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı PKK’ya Suriye ve Kuzey Irak’ta ağır darbe indirdi. Suriye’de bulunan 50 hedefi SİHA’lar aracılığıyla vuran Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye’de TSK’nın Kuzey Irak’taki üslerine saldırı hazırlığı planlayan PKK/KCK-HPJ sözde Kadın Savunma Güçleri komutanı Aryen Are kod adlı Zeynep Eyveri’yi de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.