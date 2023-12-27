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PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Gündem
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PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

2023-12-27 10:48:45
PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Kuzey Irak’taki iki farklı üs bölgesinde 12 askerimizin şehit edildiği hain saldırıların ardından Milli İstihbarat Teşkilatı PKK’ya Suriye ve Kuzey Irak’ta ağır darbe indirdi. Suriye’de bulunan 50 hedefi SİHA’lar aracılığıyla vuran Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye’de TSK’nın Kuzey Irak’taki üslerine saldırı hazırlığı planlayan PKK/KCK-HPJ sözde Kadın Savunma Güçleri komutanı Aryen Are kod adlı Zeynep Eyveri’yi de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

#1
Foto - PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Sınır ötesinde saha ajanları aracılığıyla örgüt yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Kuzey Irak Hakurk ve Metina'daki üs bölgesinde güvenlik güçlerimize yönelik eylemler sonrasında Suriye'de bulunan 50 PKK hedefini SİHA'larla yok etmişti. Geçtiğimiz gün Süleymaniye'de PKK/KCK Öz Savunma Birlikleri sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getiren MİT, başarılı bir operasyon daha yaptı.

#2
Foto - PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

TSK PERSONELİ EYLEM YAPILMASI TALİMATI VERMİŞTİ Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devam eden çalışmalarında, güncel olarak İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan PKK/KCK-HPJ Kadın Savunma Güçleri sözde komutanı Aryen Are kod adlı Zeynep Eyveri'nin Irak Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

#3
Foto - PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Zeynep Eyveri'nin Kuzey Irak'taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yaptığı ve örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğitimler verdiği belirlendi. MİT'in saha ajanları tarafından konumu tespit edilen terörist, Süleymaniye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde gerek Irak'ta gerekse Suriye'de nokta operasyonlarına devam edeceği mesajını verdi.

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