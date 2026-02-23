Piyasaları sarsacak gelişme: 52 milyar dolar yatırım geri çekildi

Bloomberg HT Haberler 'Amerika'dan satın al'dan 'Amerika'ya elveda'ya 'Amerika'dan satın al'dan 'Amerika'ya elveda'ya ABD'li yatırımcılar gelişmekte olan piyasalara, Avrupa'ya ve Japonya'ya yöneliyor. Doların değer kaybetmesi, ABD'li yatırımcılar için yabancı pazarların çekiciliğini artırıyor. LSEG/Lipper verilerine göre, son altı ayda ABD'de yerleşik yatırımcılar ABD hisse senedi ürünlerinden yaklaşık 75 milyar dolar çekti; bunun 52 milyar doları yalnızca 2026 yılının başından itibaren gerçekleşti ve bu da en az 2010'dan beri yılın ilk sekiz haftasında görülen en yüksek miktar oldu. 22 Şubat 2026, 15:38 Güncelleme : 22 Şubat 2026, 15:38 ABD'li yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin getirilerinin azalması ve daha iyi performans gösteren yurtdışı piyasalarının daha cazip görünmesi nedeniyle, kendi hisse senedi piyasalarından en az 16 yıldır görülen en hızlı oranda para çekiyorlar. LSEG/Lipper verilerine göre, son altı ayda ABD'de yerleşik yatırımcılar ABD hisse senedi ürünlerinden yaklaşık 75 milyar dolar çekti; bunun 52 milyar doları yalnızca 2026 yılının başından itibaren gerçekleşti ve bu da en az 2010'dan beri yılın ilk sekiz haftasında görülen en yüksek miktar oldu. Reuters'ın haberine göre bu değişi, doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına rağmen gerçekleşiyor; bu durum, ABD'li yatırımcılar için yurtdışı varlık alımlarını daha pahalı hale getiriyor. Bu, son bir yılda bazı uluslararası yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşarak çeşitlendirme yapma eğiliminin ABD'li yatırımcılar arasında da ivme kazandığının güçlü bir işareti. 2009'da küresel finans krizinin sona ermesinden bu yana, "Amerika'dan satın al" stratejisi, güçlü ekonomi, kazanç büyümesi ve teknoloji sektöründeki hakimiyet sayesinde ABD hisse senetlerinde olağanüstü kazançlara yol açarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımcıları ödüllendirdi. Daha yakın zamanlarda, yapay zeka patlaması S&P 500 endeksini (.SPX) yukarı taşıdı. Geçen yıl rekor seviyelere ulaşan bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikası ve diplomasiye yönelik öngörülemeyen yaklaşımının yanı sıra Federal Rezerv'in bağımsızlığını zayıflatma girişimlerine karşı güçlü bir tampon görevi gördü. Yapay zeka etkisi Ancak yapay zekânın olası riskleri ve maliyetleri hakkındaki endişeler arttıkça, Wall Street hisselerinin cazibesi de azaldı. Şimdiye kadar kazançlara öncülük eden ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin değerindeki artış, yatırımcıları daha seçici hale getiriyor ve birçok yatırımcı başka yerlerde daha cazip fırsatlar görüyor. Bank of America'nın Şubat ayında yaptığı fon yöneticisi anketine göre, yatırımcılar ABD hisse senetlerinden gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine son beş yılın en hızlı geçişini gösterdi. UBS'in Avrupa hisse senedi stratejisi ve küresel türev ürünler stratejisi başkanı Gerry Fowler, "Bu yıl ABD'deki varlık yönetimi birimimizle birçok görüşme yaptım" dedi. "Hepsi yurtdışına daha fazla yatırım yapmaktan bahsediyor çünkü yıl sonunda dolar cinsinden yabancı piyasaların performansına baktılar ve 'Vay canına, fırsatları kaçırıyorum' diye düşündüler." LSEG/Lipper verilerine göre, ABD'li yatırımcılar bu yıl şimdiye kadar gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine yaklaşık 26 milyar dolar yatırım yaptı; en büyük yatırım yapılan ülke 2,8 milyar dolar ile Güney Kore olurken, onu 1,2 milyar dolar ile Brezilya takip ediyor. Trump'ın politikalarının açık sonuçlarından biri, geçen Ocak ayından bu yana doların bir para birimi sepetine karşı yüzde 10 oranında değer kaybetmesi oldu. Bu durum, yurtdışında fırsat arayan ABD'li yatırımcılar için bir dezavantaj olsa da, daha iyi performans gösteren yurtdışı piyasalardan elde edilen dolar cinsinden temettüler de artacak.