Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

Piyasaların dikkati sürpriz bir şekilde cumartesi günü İsrail’de gerçekleşen olaylara çevrildi. Olayın hafta sonu gerçekleşmesi piyasalarda bir paniği önlerken tahribatı azaltan diğer gelişme, İran başta olmak üzere bölgeye yaygınlık göstermemesi oldu. İsrail’in misilleme olarak Gazze’yi bombalaması ve çatışmaların bu aşamada lokal kalmasıydı. Ancak bu görüntü ve ilk tepkiler yanıltıcı olabilir. İsrail kaynaklı açıklamalarda, çok sert karşılık verileceğinin yanı sıra açıkça “savaş” ilanı var. ABD, her türlü desteğe hazır olduğunu söylerken, İsrail’e yardım için uçak gemisi gönderdi. Çatışma ortamının devam edeceği ve genişleyeceği konusunda çok fazla görüş mevcut.