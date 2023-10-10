Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

FAİZ ADIMLARI DEĞİŞEBİLİR Ortadoğu aynı zamanda dünyanın en önemli petrol üretim bölgesi. Petrol arzını veya sevkiyatını sekteye uğratacak bir gelişme olursa bu küresel ekonomi için olumsuz bir durumu ortaya çıkaracaktır. Geçtiğimiz günlerde ‘brent petrol’ 95 doları görürken bazı yatırım bankaları tarafından 100 dolar tahminleri yapılmıştı. 95-100 dolar seviyeleri geçilirse petrol fiyatları farklı bir eksene kayabilir. Bu aşamada 90 doların altında ve bunca gelişmeye rağmen sınırlı bir tepki söz konusu. Bilindiği üzere ABD ve Avrupa Merkez Bankaları aylardır enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşma politikası uygulayıp faiz artırıyorlar. Enerji fiyatlarının yükselmesi maliyet enflasyonunu yukarı çekecektir. Bu durum merkez bankalarının mevcut para ve faiz politikalarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Yavaşlayan ekonominin üzerine bir de yüksek enflasyon gelirse bu defa “‘stagflasyon’ söylemlerini daha sıkça duyabiliriz. Savaş ortamı haliyle ekonomileri zayıflatacak bir gelişme olacak. Böyle bir durumda faiz artırmak da zorlaşabilir.