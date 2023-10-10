  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın sahiplerinin korktuğu başına geldi! Karar artık Resmi Gazete'de yayımlandı

5 bin liralık emekli ikramiyesinden kimler faydalanabilecek? Emekli dul ve yetim maaşı alanları kapsıyor mu?

İngilizlerden bomba Türkiye haberi! "Yavaş yavaş artıyor..."

Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

Emekliler artık çift maaş alabilecek! Tarih belli oldu

Türkiye'deki o tarihi kalenin altında dev rezerv! Çıkarmak için bölgeye gidildi, konuşulan rakam inanılmaz

11 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Gazze paramparça! Bölgede son durum ne? İsrail bir cepheden daha saldırmaya başladı

İsmail Türüt, Cübbeli Ahmet Hoca'nın teklifini kabul etti! Mart ayı öncesinde yapacak

Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş
Ekonomi
7
Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

2023-10-10 09:37:20
Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri artırması piyasaları resetledi. Yatırımcı yeni ortamda ne yapacak?

#1
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

Ortadoğu’da yükselen gerilim dün piyasaları da tedirgin etti. Borsalarda derinlik kazanmayan düşüşler, altın ve petrolde ise yükselişler yaşandı. İlk tepkilerin ardından gözler İran başta olmak üzere diğer aktörlerin olaya dahil olup olmayacağına çevrildi.

#2
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

Piyasaların dikkati sürpriz bir şekilde cumartesi günü İsrail’de gerçekleşen olaylara çevrildi. Olayın hafta sonu gerçekleşmesi piyasalarda bir paniği önlerken tahribatı azaltan diğer gelişme, İran başta olmak üzere bölgeye yaygınlık göstermemesi oldu. İsrail’in misilleme olarak Gazze’yi bombalaması ve çatışmaların bu aşamada lokal kalmasıydı. Ancak bu görüntü ve ilk tepkiler yanıltıcı olabilir. İsrail kaynaklı açıklamalarda, çok sert karşılık verileceğinin yanı sıra açıkça “savaş” ilanı var. ABD, her türlü desteğe hazır olduğunu söylerken, İsrail’e yardım için uçak gemisi gönderdi. Çatışma ortamının devam edeceği ve genişleyeceği konusunda çok fazla görüş mevcut.

#3
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

PANDORANIN KUTUSU Pandoranın kutusunun açıldığı benzetmesi yapacak ölçüde uç yorumlar da var. Buna karşılık haftanın ilk günü olan pazartesi sabahı borsalarda derinlik kazanmayan düşüşler, altın ve petrol fiyatlarında çok abartılı olmayan yükselişler vardı. Piyasaların öncelikle baktığı çerçeve, çatışmaların yayılıp yayılmayacağı konusu olacak. Kesinlikle temenni etmemekle birlikte olay İran’a veya bölge ülkelerine uzandığı takdirde piyasaların tepkisi farklı olabilir.

#4
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

FAİZ ADIMLARI DEĞİŞEBİLİR Ortadoğu aynı zamanda dünyanın en önemli petrol üretim bölgesi. Petrol arzını veya sevkiyatını sekteye uğratacak bir gelişme olursa bu küresel ekonomi için olumsuz bir durumu ortaya çıkaracaktır. Geçtiğimiz günlerde ‘brent petrol’ 95 doları görürken bazı yatırım bankaları tarafından 100 dolar tahminleri yapılmıştı. 95-100 dolar seviyeleri geçilirse petrol fiyatları farklı bir eksene kayabilir. Bu aşamada 90 doların altında ve bunca gelişmeye rağmen sınırlı bir tepki söz konusu. Bilindiği üzere ABD ve Avrupa Merkez Bankaları aylardır enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşma politikası uygulayıp faiz artırıyorlar. Enerji fiyatlarının yükselmesi maliyet enflasyonunu yukarı çekecektir. Bu durum merkez bankalarının mevcut para ve faiz politikalarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Yavaşlayan ekonominin üzerine bir de yüksek enflasyon gelirse bu defa “‘stagflasyon’ söylemlerini daha sıkça duyabiliriz. Savaş ortamı haliyle ekonomileri zayıflatacak bir gelişme olacak. Böyle bir durumda faiz artırmak da zorlaşabilir.

#5
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

GÜVENLİ LİMAN TEKRAR HATIRLANDI Yüksek faiz ortamı altını uzun süredir baskılıyordu. İsrail’deki olaylar nedeniyle ‘güvenli liman’ ihtiyacı tekrar hatırlandı ve tepki boyutunda yükseliş görüldü. Ancak olaylar genişlerse altın fiyatları yükselebilir. Cumartesi yaşanan olay nedeniyle altın fiyatlarının jeopolitik gelişmelerin etkisine girdiği söylemek doğru olacak. Altının ons fiyatında 1.900-1.950 dolar bandı kısa dönem için önemli bir direnç noktaları olarak görülüyor. Uzun vade için ise 2.075 dolar seviyesi kritik bir eşik. Dün itibariyle bu seviyelerin oldukça altında dalgalı bir seyir vardı.

#6
Foto - Piyasalarda Orta Doğu gerilimi! Çatışmalar fiyatlandırmaya nasıl yansıyor?

PİYASALARIN TAVRI SAVAŞIN SEYRİNE BAĞLI Borsalar ise sakin satışlarla olayı karşıladı. Destek seviyeleri korundu. Borsa İstanbul özelinde kritik destek noktaları 8.200-8.000 seviyelerinde bulunuyor. Kalıcı olup olmayacakları gelişmelerin seyrine bağlı olacak. Öncü parametrelere bakıldığında piyasaların İsrail’deki gelişmeleri paniklemeden temkinli bir duruşla karşıladığı görülüyor. Ancak hiç temenni edilmemekle birlikte yaygınlık göstermesi ve çatışma bölgesinin genişlemesi durumunda piyasaların daha olumsuz tepkiler vereceğini tahmin etmek zor olmazsa gerek.

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
Dünya

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu. Ayrıca İsrail'in, Lübnan'daki bazı hedeflere ..
Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler
Medya

Ermenistan'ın katliamının İsrail'den farkı ne? İşgalci İsrail'e ağlayan Azerbaycanlı spikerden hadsiz sözler

Azerbaycanlı spiker, İsrail'e 'parmak ısırtan' 'Aksa Tufanı' operasyonunu başlatan Hamas yöneticilerinin şükür secdesini hadsiz sözlerle hed..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi ayar: Vakti geldiğinde gereği yapılacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tarihi ayar: Vakti geldiğinde gereği yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk SİHA'sının düşürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada AB..
Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı.
Dünya

Sadece bölgeye değil tüm dünyaya zarar! İsrail'in talebiyle üretimi durdurdular fiyatlar rekor arttı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların oluşturduğu jeopolitik riskler ve İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akd..
İsrail'e 30 milyar dolarlık darbe
Dünya

İsrail'e 30 milyar dolarlık darbe

İsrail'in para birimi Şekel, Hamas'ın operasyonu sonrası bugün piyasa açılışında dolar karşısında eridi. İsrail Merkez Bankası piyasaya 30 m..
Libya Müftüsü ümmetin gençlerine savaşa katılma çağrısı yaptı
Dünya

Libya Müftüsü ümmetin gençlerine savaşa katılma çağrısı yaptı

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, 'Aksa Tufanı' adıyla İsrail'e karşı harekete geçen Kassam Tugayları'na sabırlı olmaları çağrısında bulu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23