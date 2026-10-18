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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Küresel büyüme beklentileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin öngörüler, emtia piyasalarında fiyatlamaları etkiledi. Fed yetkililerinin şahin açıklamaları değerli metaller üzerinde satış baskısı oluştururken tarım emtialarında karışık seyir izlendi.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Emtia piyasasında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin "şahin" beklentiler ve küresel büyümeye ilişkin endişelerle satış baskısı hakim oldu. Bu hafta gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görürken paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

DEĞERLİ METALLER HAFTA BOYU NASIL FİYATLANDI? ABD'deki yüksek enflasyon, Fed'in borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu durum, endüstriyel metaller başta olmak üzere emtia piyasasında satış baskısına neden oldu. Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceği beklentileri gücünü korumasına karşın gelecek toplantılara ilişkin "şahin" beklentilerin yüksek seyretmesi emtia piyasasında talebe ilişkin endişeleri tetikledi. Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,3, platinde yüzde 3,4, paladyumda yüzde 3,2 ve altında yüzde 0,7 azaldı. Gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Baz metallerde ise bu hafta tezgah üstü piyasada fiyatlar alüminyumda ve çinkoda yüzde 2,3, nikelde yüzde 2,2, bakırda yüzde 2,1 ve kurşunda yüzde 0,2 düştü.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

TAHVİL FAİZLERİ GERİ ÇEKİLDİ Tahvil faizlerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüşe karşın Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının haftayı düşüşle kapatmasına neden oldu. Geleneksel otomobillere talebin düşeceğine dair tahminler de platin ve paladyum fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu. Çin'de mücevher talebinin düşeceğine yönelik öngörüler de platin fiyatlarındaki düşüşü tetikleyen nedenler arasında yer aldı.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Küresel büyümeye yönelik endişeler bakır ve gümüş fiyatlarında düşüşe neden oldu. Arz yönlü endişelerin azalması da bakır piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Şili'deki dev Escondida bakır madeninde çalışanlarla varılan ön anlaşmanın olası bir grevi önlemesi bekleniyor. Endonezya'da alüminyum üretiminin artması arz endişelerinin hafiflemesine neden olurken bu gelişmeyle alüminyum fiyatları geriledi. Küresel paslanmaz çelik sektöründeki talep düşüşü de nikel fiyatlarını aşağıya çekti. Enerji grubunda ise bu hafta karışık bir seyir izlendi.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 4,75 yükselişle tamamladı. Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi, petrol arzına yönelik endişelerin sürmesine ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. New York borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı ise bu hafta yüzde 3,2 azaldı. ABD'de hava sıcaklıklarının ılıman olacağı beklentisi ve ülkede doğal gaz stoklarının yüksek seviyelerde bulunması fiyatları düşürdü.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

TARIM GRUBUNDA YÖN ARAYIŞI GÖRÜLDÜ Bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 2,4, buğdayda yüzde 1,7 ve mısırda yüzde 1,2 azalırken, pirinçte yüzde 2,2 arttı. ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar kahvede yüzde 6,5, şekerde yüzde 3 yükselirken, pamukta yüzde 0,7 düştü.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 0,4 arttı. Rusya'nın buğday arzının artması fiyatların düşmesine neden oldu. ABD'de mısır hasadının artması ise mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi. ABD'de soya fasulyesi hasadının hızlanması ve ülkede stokların yüksek seyretmesi ise soya fasulyesi fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

Hindistan'ın para birimi rupinin dolar karşısında güçlenmesi ve iklimsel faktörlerden dolayı pirinç arzının azalması ise pirinç fiyatlarında yükselişe neden oldu. El Nino hava olayının Brezilya'nın kahve ve şeker üretimini baskılayabileceğine dair öngörülerle kahve ve şeker fiyatlarında bu hafta sert yükselişler görüldü.

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Foto - Piyasalarda büyüme ve faiz tedirginliği!

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Yorumlar

Vay vay

Biz faizde dünya ikincisiyiz..bizim ekonomist faizle büyümeyi seçmiş, bunun sürdürülebilir olmadığının farkında değil... dünya ekonomisi batık, bizim ekonomi uçuyor,uçuyor...
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