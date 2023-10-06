Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

Bu çerçevede “Marmara’nın Umudu Pina” projesini hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Sarı, projenin öncelikli hedeflerinden birinin, pinalar hakkında eksik ve yanlış bilgileri düzelterek, toplumda pina bilincini artırmak olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, kıyılarımızdaki pina popülasyonunu belirlemek için çalışmalar yaptıklarını ve öğretmenler ile çocuklara yönelik eğitimler düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Sarı, “Uzun vadede amacımız Marmara’da pinalara zarar veren tüm faaliyetleri azaltmak ve nihai olarak müsilajsız Marmara Denizi’ne ulaşmak” dedi. Son olarak, iklim değişikliği ile mücadelede toplum olarak daha fazla sorumluluk almanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, herkesin daha iyi bir dünya için adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.