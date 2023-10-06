  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

2023-10-06 22:31:16
Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyunu doğal olarak temizleyen pinaların Marmara Denizi için, Marmara Denizi’nin ise korunaklı yapısıyla nesli tükenme tehlikesi altında olan pinalar için umut olduğunu söyledi.

#1
Foto - Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

Yeşim Grup “Sürdürülebilirlik Ayı” etkinlikleri çerçevesinde, Marmara Denizi ve pinalarla ilgili çalışmalarıyla tanınan bir sosyal girişimci ve akademisyen olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin başında, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Sürdürülebilirlik Ayı” etkinliklerinin, çalışanlar ile toplumu sürdürülebilirlik konusunda şuurlandırmayı ve olumlu değişiklikler yapmayı hedeflediğini vurgulayarak, herkesin daha güzel bir dünya ve iklim krizinin etkilerinin azaltıldığı bir gezegen için sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşide Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur’un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mustafa Sarı, insanların Marmara Denizi’ni kirlettiğini ve bu kirlenmenin başka faktörlerle birleşmesi sonucunda müsilajın ortaya çıktığını söyledi.

#2
Foto - Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

Müsilajın önlenmesi için 2021 yılında hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı’na değinen Prof. Dr. Sarı, bu planın 14 maddesinin Marmara’nın atık yükünü azaltmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Mevcut şartlar altında Marmara Denizi çevresinde yaşayan 25 milyon kişinin atığının ancak yüzde 50’sinin arıtılabildiğini de dile getiren Prof. Dr. Sarı, “Bu yüzden denizdeki doğal arıtmaya destek olan organizmaları korumalıyız. Bir pina saatte 6 litre, bir günde ise 150 litre deniz suyunu filtreleyebiliyor” diye konuştu. Son yıllarda iklim krizinin etkilerinin artmasıyla Akdeniz Havzası’nda toplu pina ölümleri yaşandığını belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara Denizi, korunaklı yapısıyla pinalar için güvenli bir alan oluşturuyor. Bu anlamda pinaların Marmara Denizi için, Marmara Denizi’nin de pinalar için umut olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

#3
Foto - Pinalar Marmara için tehlike mi umut mu?

Bu çerçevede “Marmara’nın Umudu Pina” projesini hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Sarı, projenin öncelikli hedeflerinden birinin, pinalar hakkında eksik ve yanlış bilgileri düzelterek, toplumda pina bilincini artırmak olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, kıyılarımızdaki pina popülasyonunu belirlemek için çalışmalar yaptıklarını ve öğretmenler ile çocuklara yönelik eğitimler düzenlediklerini kaydeden Prof. Dr. Sarı, “Uzun vadede amacımız Marmara’da pinalara zarar veren tüm faaliyetleri azaltmak ve nihai olarak müsilajsız Marmara Denizi’ne ulaşmak” dedi. Son olarak, iklim değişikliği ile mücadelede toplum olarak daha fazla sorumluluk almanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, herkesin daha iyi bir dünya için adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu iş bitmiştir artık! Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye duyurdu! İşte böyle kudurtulur
Medya

Bu iş bitmiştir artık! Ahmet Hakan tüm Türkiye'ye duyurdu! İşte böyle kudurtulur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, üç adımda FETÖ çakallarının nasıl kudurtulacağını aktardı.

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...
Dünya

Esad'ın tuğgenerali de ölüm acısını tattı! Hasan Ahmed oğlunun tabutu başında...

Esad rejiminin 12 yıldır yaptığı katliamlarda Tuğgeneral olarak görev alan Hasan Ahmed, evlat acısı yaşadı.
Çöplükten zirveye Ümraniye
Aktüel

Çöplükten zirveye Ümraniye

İstanbul’un Ümraniye ilçesi son 4 yılda kelimenin tam anlamıyla canlı “kentsel gelişim” modeli örneği haline geldi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş SİHA açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş SİHA açıklaması

Dün akşam saatlerinde düşürülen SİHA hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş açıklama geldi.
ABD bunun hesabını vermek zorunda: Destici: SİHA'mızı ABD uçakları düşürdü
Gündem

ABD bunun hesabını vermek zorunda: Destici: SİHA'mızı ABD uçakları düşürdü

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün akşam partisine bağlı Derepazarı Belediyesi'nin daveti üzerine Rize'ye geldi. Partililerle bu sabah k..
Şenol Güneş'in istifasında 2.perde! 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den kaçtı' iddiaları ortalığı karıştırdı
Spor

Şenol Güneş'in istifasında 2.perde! 'Galatasaray ve Fenerbahçe'den kaçtı' iddiaları ortalığı karıştırdı

Öğle saatlerinde Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurulan 'Şenol Güneş istifa etti' iddiaları sonrası sosyal medya çalkalanmaya başl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23