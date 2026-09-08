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Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

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Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Ülkenin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adana, Kozan'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği öğrenildi.

#1
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sürüyor.

#2
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Adana Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı.

#3
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Yangına 3 uçak ve 9 helikopter ile müdahale edildiği bildirilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

"İlimiz Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde gece başlayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeriyle müdahale edilmektedir.

#5
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Ayrıca 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye ve 15 diğer araç olmak üzere toplam 112 araç ve 476 personel yangın bölgesinde yangına müdahale etmektedir.

#6
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Enizçakırı Mahallesi'nde 40 ev tahliye edilmiştir."

#7
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

Ayrıca, Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi, Feke ilçesi Mansurlu Mahallesi ve Kozan ilçesi Düzağaç Mahallesi Dağılcak mevkiinde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı yangınlarda toplam 132 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

#8
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

İşte Kozan'daki orman yangınından görüntüler...

#9
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

İşte Kozan'daki orman yangınından görüntüler...

#10
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

İşte Kozan'daki orman yangınından görüntüler...

#11
Foto - Adana'da orman yangını! Evler tahliye edildi, uçak ve helikopterler bölgede

İşte Kozan'daki orman yangınından görüntüler...

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