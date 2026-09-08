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Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

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Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

Norveç'ten ithal edilen ve Erzincan'da üretilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumları, Türkiye'nin illerine gönderilerek tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

#1
Foto - Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

Türkiye'de yalnızca iki ilde üretildiği belirtilen deri tulumların önemli bir bölümü Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor. Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin sürdürüldüğü kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

#2
Foto - Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin ardından özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

#3
Foto - Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor. Deri tulumların, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve kent ekonomisine de gelir oluşturduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Norveç'ten ithal ediliyor: Erzincan'da üretilip soframıza geliyor!

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını söyledi. Derileri Erzincan'da işlediklerini belirten Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." dedi.

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