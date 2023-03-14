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Türkiye
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Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

2023-03-14 07:37:08
Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Kırıkkale'de tomruk yüklü tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi.

#2
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 ABH 481 plakalı tomruk yüklü tır ile H.İ.A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı pikap çarpıştı.

#3
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Tarım arazisine devrilen çekicinin dorsesinde yüklü olan tomruklar etrafa saçıldı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan pikap da hurdaya döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Kazada yaralanan sürücüler M.K. (39) ve H.İ.A. (32) ile yolculardan Z.T. (27), A.K. (9), E.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ş.A.'nın da (51) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşındaki kadının cenazesi, polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından hastane morguna kaldırıldı. Karakeçili-Kaman yolundaki araç trafiğinin akışı ise kontrollü olarak sağlandı.

#6
Foto - Pikabı biçti! Tarlaya uçtu

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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