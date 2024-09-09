Peugeot Türkiye Genel Müdürü Reyhanoğlu’ndan sektöre dönük açıklamalar! “Israrımız devam ediyor”

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni Peugeot 3008’in tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği Antalya’da otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni 3008’de son 4 ayda 6 bin adetlik bir satış hedeflediklerini kaydeden Reyhanoğlu, 3008 satışlarının yaklaşık yüzde 20'sinin elektrikli olmasını planladıklarını söyledi. Yıl sonu otomotiv pazar tahminlerini daha önce açıkladıkları gibi 1 milyonun biraz üstü olarak korumaya devam ettiklerini dile getiren Reyhanoğlu, "O günlerde sektörde tüm paydaşlar bu konuda hemfikir değildik. Farklı görüşler de vardı ama biliyorsunuz biz grup olarak genellikle biraz daha pozitif tarafta oluyoruz, daha olumlu bakıyoruz pazarın gidişatına, temkinli bir iyimserlik benimsiyoruz genel olarak pazara karşı. Pazarın 1 milyonun üstüne, 1 milyon 100 binlere varacak adetler olabileceğini daha önce de telaffuz etmiştik. Eylül ayına geldiğimiz bu ilk günlerde de pazarın bu adediyle ilgili öngörümüz konusunda ısrarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Geçen ay özelinde bakıldığında ise 90 bin adedin biraz üzerinde bir ay kapanışının tüm zamanların en iyi ağustos ayı olduğunu belirten Reyhanoğlu, toplam pazar içerisinde Peugeot olarak da tüm zamanların en iyi ağustos ayı kapanışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Eylül ayı beklentilerini de paylaşan Reyhanoğlu, "Ağustos 90 bin olunca tabii Eylül ne olur? Bizce yine 90 binin altında olmaz. 90-95 bin adet aralığında bir eylül pazarı bekliyoruz. Peugeot olarak da bütün hesaplarımızı, hedeflemelerimizi de 90-95 bin adetlik bir pazara göre yaptık eylül ayında." diye konuştu.