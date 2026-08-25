  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş üniversiteden genç yetenekleri toplayacak: A.Ü ile BJK arasında iş birliği protokolü! Tıp dünyasını karıştıran metot: Kocasının kokusuyla teşhisi koydu! Kaybolan keçisini ararken kilolarca altın buldu: Bütün ülke oraya akın etti Haydut ABD şimdi de ekonomi silahını çekti: İran'dan dalgalanan dövize müdahale! ‘Dizim kilitlendi’ diyenler dikkat! Doğru sanılan gerçek bambaşka çıktı Türkiye COP17’de gündemi belirliyor: Çölleşmeye karşı yeni hamle Daha önce böylesi görülmedi: Otomotiv devinde işler tam anlamıyla karıştı Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme! Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor Meteoroloji tarih verdi! O bölgeler için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Birçok ülke petrol, doğalgaz ve değerli madenler konusunda arama çalışmalarına devam ederken büyük bir rezerve ulaşıldı. İşte detaylar...

#1
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Çin’in, İç Moğolistan sınırları içinde yer alan Ordos Çölü’nde nükleer enerjinin seyrini değiştirecek devasa bir uranyum rezervi bulundu.

#2
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Zorlu çöl koşullarına rağmen ileri teknolojiyle yürütülen arama çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılan 30 milyon tonun üzerindeki bu dev kaynak, ülkenin enerji ihtiyacını nesiller boyunca güvence altına alarak bölgenin kaderini değiştirdi.

#3
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Uluslararası uranyum pazarı uzun yıllardır Kazakistan, Kanada, Avustralya ve Namibya gibi devlerin kontrolü altında bulunuyordu. Pekin yönetiminin bu dev keşifle dışa bağımlılığını sonlandırarak ülkenin küresel stratejik özerkliğini güçlendirmiş oldu.

#4
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Fosil yakıt kullanımını kademeli olarak düşürmeyi hedefleyen Çin, halihazırda 11 yeni nükleer reaktörün inşasını deva ettiriyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde halihazırda dünya lideri olan Pekin, yeni uranyum hamlesiyle nükleer gücü yenilenebilir kaynaklarla harmanlayan devasa bir karma enerji modeli kurdu.

#5
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Keşfin enerji güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyen uzmanlar, madencilik faaliyetlerinin getireceği risklere karşı uyardı.

#6
Foto - Petrolden katbekat değerli rezerv keşfedildi: 30 milyon tondan söz ediliyor

Ordos Çölü’nün son derece hassas ekosisteminde başlayacak madencilik süreçlerinde; radyoaktif atıkların güvenli yönetimi, halihazırda kurak olan bölgedeki yüksek su tüketimi ve çalışan sağlığı en kritik başlıklar olarak dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz İhsan Aktaş davasında karar: Hangi belediye başkanı ne kadar ceza aldı?
Siyaset

Aziz İhsan Aktaş davasında karar: Hangi belediye başkanı ne kadar ceza aldı?

CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkı kurduğu ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş ve şüphelilerin yargılandığı davada karar verildi. Akt..
Camiye silahlı baskın: Cuma namazında onlarca kişi kaçırıldı!
Gündem

Camiye silahlı baskın: Cuma namazında onlarca kişi kaçırıldı!

Nijerya’nın Nijer eyaletinde cuma namazı sırasında bir camiyi kuşatan silahlı saldırganlar, ibadet eden onlarca kişiyi zorla kaçırdı. Yerel ..
Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş
Gündem

Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun ..
MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız?
Gündem

MHP'li Yıldırım'dan Özgür Özel'e çok sert sözler: PKK silah bırakmadan önce ne yaptınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye süreci üzerinden Yeni Parti lideri Özgür Özel ve muhalefete çok sert sözlerle y..
Sinan Aygün’den TOGO kuleleri açıklaması: Martta ruhsatı verdiler, mayısta iskanı durdurdular!
Gündem

Sinan Aygün’den TOGO kuleleri açıklaması: Martta ruhsatı verdiler, mayısta iskanı durdurdular!

Ankara’da yılan hikayesine dönen TOGO Kuleleri’nde çekişme bitmiyor. Kuleleri inşa eden eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve eski CHP Millet..
Ultra zenginlerin amacı belli oldu! Tesla'dan milyar dolarlık yatırım
Gündem

Ultra zenginlerin amacı belli oldu! Tesla'dan milyar dolarlık yatırım

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD’deki güneş enerjisi faaliyetlerini dev bir adımla büyütmek için Teksas’ta 'Crystal Sun Projesi' adıyla d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23