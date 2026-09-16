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Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

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Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Milyonlarca Bağ-Kur’lunun yakından takip ettiği 7 bin 200 prim günü düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Emeklilik için 9 bin olan prim gününün 7 bin 200’e indirilmesini öngören teklif henüz yasalaşmış değil ve TBMM’de komisyonda bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde kapsam dahilindeki Bağ-Kur’lular için 1.800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık prim farkı oluşacak. Ancak bunun yürürlüğe girebilmesi için teklifin yasalaşması gerekiyor; mevcut durumda 9 bin günlük prim şartı uygulanmaya devam ediyor.

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Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Türkiye'de bulunan milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi verildi. Bağ-Kur kapsamında çalışan küçük esnafın emeklilik süresini doğrudan etkileyebilecek düzenleme için sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Mevcut durumda 9 bin prim günü üzerinden emeklilik hesabı yapan Bağ-Kur’lular, şartın 7 bin 200 güne indirilmesi halinde 1.800 günlük prim avantajına kavuşabilecek. Özellikle prim gün sayısını tamamlayamadığı için emeklilik hakkını bekleyen vatandaşların gözü düzenlemenin yasalaşacağı tarihte. Peki Bağ-Kur’lular için 7.200 prim günü şartı ne zaman gelecek, düzenlemeden hangi esnaf ve sigortalılar yararlanacak? 9 bin gün şartı ne zaman değişecek? İşte düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

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Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

1.800 GÜNLÜK PRİM AVANTAJI GELİYOR Mevcut sosyal güvenlik sisteminde SSK’lılar 7 bin 200 prim günüyle emeklilik hakkı kazanırken, Bağ-Kur sigortalılarının 9 bin gün prim ödemesi gerekiyor. İki kurum arasındaki bu farkı ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni düzenleme, prim yükünü eşitleyerek yaklaşık 1 milyon esnafı doğrudan etkileyecek. Düzenleme hayata geçtiğinde 7 bin 200 günü dolduran küçük esnaf, yaş şartını da karşılıyorsa emeklilik dilekçesini verebilecek.

#3
Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

7.200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELDİ Mİ? NE ZAMAN YASALAŞACAK? Yaklaşık 5 yıllık erken emeklilik yolunu açacak olan 7 bin 200 prim günü düzenlemesi henüz Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmadı. Düzenlemenin Meclis’e gelerek Torba Yasa kapsamına alınması ve ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

#4
Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı değerlendirmede mevcut 9 bin günlük prim şartının 7 bin 200 güne düşürülmesinin planlandığını belirtti. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kapsama giren Bağ-Kur’lular 1.800 gün daha az primle emeklilik şartını tamamlayabilecek. Bu süre yaklaşık 5 yıllık prim avantajına karşılık geliyor. Ancak emeklilik için gerekli diğer koşulların da sağlanması gerekecek.

#5
Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Planlanan düzenlemenin öncelikle küçük esnaf ve sanatkârları kapsaması bekleniyor. Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre bakkal, manav, kasap ve terzi gibi küçük işletme sahipleri düzenlemenin hedef kitlesinde bulunuyor. Kapsamın belirlenmesinde küçük esnaf statüsü ve getirilebilecek kriterlerin dikkate alınabileceği ifade ediliyor. Anonim ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli işletme sahiplerinin ise kapsam dışında tutulması bekleniyor.

#6
Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Nihai şartlar ise ancak düzenlemenin kanunlaşmasıyla kesinlik kazanacak. Emin Yılmaz, düzenlemenin önümüzdeki yıl Meclis gündemine gelebileceğini, 2028 sürecinde ise konunun siyasi gündemde daha güçlü biçimde yer alabileceğini değerlendirdi. Ancak şu anda TBMM’den geçerek yürürlüğe girmiş bir 7200 gün düzenlemesi bulunmuyor. Bu nedenle açıklanan tarih ve kapsamın kesinleşmiş karar değil, uzman değerlendirmesi ve beklenti olarak ele alınması gerekiyor.

#7
Foto - Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

KİMLERİ KAPSAYACAK? Taslağın öncelikli olarak berber, bakkal, terzi, ayakkabıcı gibi yanında kısıtlı sayıda çalışan bulunan veya öz sermayesiyle çalışan küçük esnafı kapsaması öngörülüyor. İsteğe bağlı sigortalıların kapsama dahil edilip edilmeyeceği ise kanun teklifinin nihai metniyle netlik kazanacak.

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