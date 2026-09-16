Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Milyonlarca Bağ-Kur’lunun yakından takip ettiği 7 bin 200 prim günü düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Emeklilik için 9 bin olan prim gününün 7 bin 200’e indirilmesini öngören teklif henüz yasalaşmış değil ve TBMM’de komisyonda bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde kapsam dahilindeki Bağ-Kur’lular için 1.800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık prim farkı oluşacak. Ancak bunun yürürlüğe girebilmesi için teklifin yasalaşması gerekiyor; mevcut durumda 9 bin günlük prim şartı uygulanmaya devam ediyor.