MHP'li isim bastırdı, ünlü banka geri adım attı ve kapatmaktan vazgeçti

Kastamonu Gündem Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1931 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ilçenin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Türkiye İş Bankası İnebolu Şubesi için banka yönetim kurulu tarafından 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kapatma kararı alınmıştı. İlçede büyük tepki uyandıran bu kararın ardından yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi.