MHP'li isim bastırdı, ünlü banka geri adım attı ve kapatmaktan vazgeçti
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner'in yoğun diplomasi sonucu ünlü banka geri adım attı. Şubeyi kapatmaktan resmen vazgeçti. İşte detaylar...
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İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner'in yoğun diplomasi sonucu ünlü banka geri adım attı. Şubeyi kapatmaktan resmen vazgeçti. İşte detaylar...
Kastamonu Gündem Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1931 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ilçenin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Türkiye İş Bankası İnebolu Şubesi için banka yönetim kurulu tarafından 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kapatma kararı alınmıştı. İlçede büyük tepki uyandıran bu kararın ardından yürütülen diplomasi trafiği sonuç verdi.
İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Ankara ve İstanbul’da banka yönetimi, MHP Genel Merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği yoğun görüşmelerin ardından müjdeli haberi paylaştı. İş Bankası yönetimi, temaslar sonrasında şubenin kapatılması kararını resmi olarak geri çekti.
Kapatma kararının iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Engin Uzuner, İş Bankası’nın ilçedeki tarihi ve ekonomik misyonuna vurgu yaptı:
İlçemizde yaklaşık 100 yıldır faaliyet gösteren İş Bankası şubesinin hizmet vermeye devam etmesi için İstanbul’da banka yönetimi, partimiz yönetimi ve sivil toplum kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunduk. Uzun görüşmelerimiz sonucunda banka şubesinin kapatılmayacağı sözünü aldık. İnebolu’muz ve çevre ilçelere hizmet veren İş Bankası’nın kapatma kararından vazgeçilmiştir. İlçemize hayırlı olsun.”
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