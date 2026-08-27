Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Bangladeş’in J-10CE ilgisi ilk olarak Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet döneminde, Ekim 2025’te kamuoyuna yansımıştı. O dönemde gündeme gelen plana göre 20 adet J-10CE savaş uçağını içeren paketin toplam maliyetinin yaklaşık 2,2 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu tutarın yaklaşık 1,2 milyar dolarının uçaklara, kalan 1 milyar dolarının ise eğitim, yedek parça ve diğer destek unsurlarına ayrılması planlanıyordu. Programın 2025-2026 ve 2026-2027 mali yıllarında yürütülmesi, ödemelerin ise 2035-2036 mali yılına kadar sürdürülmesi öngörülmüştü.