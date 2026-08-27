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Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Türkiye'den Kaan ve Kızılelma alma noktasında niyetini belli eden Asya ülkesi taarruz helikopteri konusunda Çin yerine Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Savunmatr'nin aktardığı habere göre, Bangladeş, hava kuvvetlerinin envanterini yenilemeye yönelik çalışmalarını hızlandırırken, Çin üretimi J-10CE savaş uçakları ile Türkiye’nin TUSAŞ tarafından geliştirilen T129 ATAK taarruz helikopterlerinin olası tedariki için hazırlıklarını sürdürüyor.

#2
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Başbakan Tarique Rahman’ın Bilgi ve Yayın Danışmanı Zahed Ur Rahman, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, hükümete bağlı bir komitenin iki ayrı satın alma sürecinde yürütülecek görüşmelerde kullanılmak üzere taslak belgeler hazırladığını duyurdu. Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon programı kapsamında dördüncü nesil çok rollü savaş uçaklarının yanı sıra farklı savaş uçakları, saldırı ve VIP helikopterleri ile insansız hava sistemlerinin de değerlendirmeye alındığı belirtildi.

#3
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Bangladeş kaynaklarına göre, projeler için gerekli bütçenin oluşturulması halinde tedariklerin 2026-2027 mali yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Finansmanın zamanında sağlanamaması durumunda ise programların sonraki bütçe dönemine ertelenmesi bekleniyor.

#4
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Bangladeş’in J-10CE ilgisi ilk olarak Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet döneminde, Ekim 2025’te kamuoyuna yansımıştı. O dönemde gündeme gelen plana göre 20 adet J-10CE savaş uçağını içeren paketin toplam maliyetinin yaklaşık 2,2 milyar dolar olması öngörülüyordu. Bu tutarın yaklaşık 1,2 milyar dolarının uçaklara, kalan 1 milyar dolarının ise eğitim, yedek parça ve diğer destek unsurlarına ayrılması planlanıyordu. Programın 2025-2026 ve 2026-2027 mali yıllarında yürütülmesi, ödemelerin ise 2035-2036 mali yılına kadar sürdürülmesi öngörülmüştü.

#5
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Haziran 2026’da Daily Waadaa tarafından yayımlanan bir haberde ise Bangladeş’in uçak başına yaklaşık 40 milyon dolar maliyetle 24 J-10CE satın almayı değerlendirdiği ve anlaşmanın ağustos ayına kadar imzalanmasının hedeflendiği ileri sürüldü. Ancak Bangladeş veya Çin makamları, ihtiyaç duyulan uçak sayısının 20 mi yoksa 24 mü olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

#6
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Tarique Rahman’ın Haziran 2026’daki Çin ziyaretinin ardından yayımlanan resmi açıklamada da J-10CE tedarikine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. Bildiride, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin karşılıklı ziyaretler, personel değişimleri ve eğitim faaliyetleri üzerinden geliştirilmesine vurgu yapıldı.

#7
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Bangladeş’in taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamaya yönelik arayışlarında ise Türkiye’nin T129 ATAK platformunun öne çıktığı belirtiliyor. Times of Bangladesh’in haberine göre, üzerinde çalışılan taarruz helikopteri projesinde Çin üretimi bir platform yerine TUSAŞ tarafından geliştirilen T129 ATAK değerlendiriliyor.

#8
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

İki ülke arasındaki temasların da bu ihtimali desteklediği görülüyor. Bangladeş Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, TUSAŞ Uçuş Test Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026’da Dakka’da Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral SM Kamrul Hassan ile bir araya geldiğini açıklamıştı. Görüşmede savunma alanındaki iş birliği olanakları ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alınmıştı.

#9
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Bununla birlikte, T129 ATAK için Bangladeş tarafından verilmiş kesinleşmiş bir sipariş bulunmuyor. Bangladeş Hava Kuvvetleri veya TUSAŞ da söz konusu helikopterlerin tedarikine ilişkin resmi bir anlaşma duyurmuş değil.

#10
Foto - Çin'in burnunun dibindeki ülke Pekin yerine Türkiye'yi seçti: T129 ATAK helikopterini istiyorlar

Son gelişmeler, Dakka’nın hava gücünü kapsamlı biçimde yenileme arayışında olduğunu ortaya koyarken, J-10CE ve T129 ATAK seçeneklerinin henüz kesinleşmiş tedarik programları olmaktan ziyade devam eden değerlendirme ve müzakere süreçlerinin parçası olduğunu gösteriyor. Nihai kararın ise finansman koşulları, teknik değerlendirmeler ve hükümetler arası görüşmelerin sonucuna bağlı olması bekleniyor.

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