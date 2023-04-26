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Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

2023-04-26 13:53:25
Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'taki kaza, İdil-Midyat karayolunun 8. kilometresinde bulunan Sare köyü mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İdil istikametinden Midyat istikametine gitmekte olan Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tır, Ahmet B. yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

#2
Foto - Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Yaşanan kazada tır alevler içerisinde kalırken, kamyonet şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

#3
Foto - Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde Abdurrahman L. ve Rıdvan E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ahmet B., Lokman B., İnan D. ve Ramazan A. ise İdil Devlet Hastanesine sevk edildi.

#4
Foto - Petrol yüklü tır kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri yanan tırı söndürmek için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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