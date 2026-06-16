Rus savunma sanayisinin en önemli ihracat ürünlerinden biri olarak görülen S-400 hava savunma füzesi, daha önce Çin, Hindistan gibi ülkelerin envanterine de girmişti. Yeni satın alma iddiaları, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin küresel savunma pazarındaki önemini bir kez daha gündeme taşıdı.