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#1
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Asya basınında yer alan iddialar, savunma ve güvenlik çevrelerinde dikkat çekti. Haberlere göre Çin'in, Rusya'dan 10 adet ek S-400 hava savunma füzesi satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Henüz Moskova ya da Pekin tarafından resmi bir doğrulama yapılmazken, söz konusu iddia uluslararası savunma gündeminde geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma çözümleri arasında gösteriliyor. Uzun menzilli hedef tespit ve imha kapasitesiyle öne çıkan S-400 hava savunma füzesi, savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir koruma sağlayabiliyor.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Asya basınındaki haberlere göre Çin'in yeni bir S-400 hava savunma füzesi alımı gerçekleştirmesi halinde ülkenin hava savunma kapasitesini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Uzmanlar, ek S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin özellikle Çin'in stratejik bölgelerinde konuşlandırılabileceğini değerlendiriyor.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Savunma analistlerine göre S-400 hava savunma füzesi, sahip olduğu radar teknolojileri ve çok katmanlı savunma kabiliyeti sayesinde birçok ülkenin ilgisini çekiyor. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen S-400 hava savunma füzesi, farklı menzillerdeki füze seçenekleriyle geniş bir koruma alanı oluşturabiliyor.

#5
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Rus savunma sanayisinin en önemli ihracat ürünlerinden biri olarak görülen S-400 hava savunma füzesi, daha önce Çin, Hindistan gibi ülkelerin envanterine de girmişti. Yeni satın alma iddiaları, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin küresel savunma pazarındaki önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

#6
Foto - Beklenmedik gelişme: S-400'ler oraya gidiyor

Uzmanlara göre Çin'in yeni S-400 hava savunma füzesi sistemleri satın alması durumunda Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeler de yakından takip edilecek. Özellikle hava savunma ağını güçlendirmeyi hedefleyen Pekin yönetiminin, S-400 hava savunma füzesi sistemlerini stratejik caydırıcılık unsuru olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. KAYNAK: STAR

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