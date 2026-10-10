Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal
CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESKİ’de tarife işlemleri üzerinden başlayan soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı. İçişleri Bakanlığı incelemesinde, “yasal olmayan evrak tahrifatı ve imza silsilesinin değiştirilmesi sürecine iştirak edildiği” değerlendirilerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Teknik personel hakkında ise soruşturma izni verilmedi.