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Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

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Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESKİ’de tarife işlemleri üzerinden başlayan soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı. İçişleri Bakanlığı incelemesinde, “yasal olmayan evrak tahrifatı ve imza silsilesinin değiştirilmesi sürecine iştirak edildiği” değerlendirilerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Teknik personel hakkında ise soruşturma izni verilmedi.

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Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde bazı tarifelerin Belediye Meclisi’nde alınan kararların dışında uygulanması ve sonrasında resmi belgeler üzerinde yapılan işlemlerle ilgili yürütülen incelemede yeni bir aşamaya geçildi.

#2
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, resmi evraklar üzerindeki işlemler ve imza silsilesine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Kararda, “Yasal olmayan evrak tahrifatı ve imza silsilesinin değiştirilmesi sürecine iştirak edildiği anlaşıldığından” Ayşe Ünlüce, Oğuzhan Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

#3
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Süreç, ESKİ Genel Kurulu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belirlenen bazı tarifeler ile vatandaşlardan tahsil edilen ücretler arasında ortaya çıkan farklılıklarla gündeme geldi. Yapılan incelemelerde bazı hizmet kalemlerinde Meclis kararlarında belirlenen ücretlerin üzerinde bedeller uygulanması dikkat çekti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da 10 Nisan 2026 tarihinde konuyu suç duyurusuyla yargıya taşıdı. Suç duyurusunun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’nde inceleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi. İnceleme sürecinde yalnızca tarife farklılıkları değil, bu farklılıkların düzeltilmesi sırasında resmi belgeler üzerinde gerçekleştirilen işlemler ve imza süreçleri de mercek altına alındı.

#4
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Bakanlık kararında, soruşturma izni verilmesinin gerekçesi açık şekilde ortaya konuldu. Kararda, “Yasal olmayan evrak tahrifatı ve imza silsilesinin değiştirilmesi sürecine iştirak edildiği anlaşıldığından” Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği belirtildi. Böylece ESKİ’deki tarife tartışması, yalnızca vatandaşlardan alınan ücretlerdeki farklılıklarla sınırlı kalmadı; resmi belgeler ve imza süreçleri de soruşturmanın kapsamına girdi.

#5
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Bakanlık kararında ESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Aylin Yeşil ve diğer teknik personel açısından ise farklı bir değerlendirme yapıldı. Kararda, teknik personelin sorumluluğunun kendilerine gelen talimat ve belgenin hiyerarşik onay süreçlerinden geçip geçmediğini kontrol etmekle sınırlı olduğu belirtildi. Bu nedenle söz konusu personele kast veya ihmal sorumluluğu yüklenmesinin hukuki dayanaktan yoksun kalacağı değerlendirilerek soruşturma izni verilmemesine karar verildi. Karar, rapor ve ekleri 11 Ağustos 2026 tarihli ve 33486 sayılı yazıyla İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

#6
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Soruşturma kapsamında hazırlanan 29 Temmuz 2026 tarihli 70/17 ve 235/10 sayılı Tevdi Raporu’nda Selda Yetişkul ve Yalçın Avdan yönünden de ayrı bir değerlendirme yapıldı. Selda Yetişkul’un Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. (ESPARK) bünyesinde taşeron işçi, Yalçın Avdan’ın ise ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında kadrolu işçi olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi şekilde görev yaptığı belirlendi. Bu nedenle söz konusu kişiler hakkında genel hükümlere göre değerlendirme yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Tevdi raporu ve ekleri, gereği yapılmak üzere 17 Ağustos 2026 tarihli ve 33696 sayılı yazıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

#7
Foto - Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Böylece CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki ESKİ’de başlayan tarife soruşturmasında kapsam genişledi. Belediye Meclisi kararlarıyla uygulanan tarifeler arasındaki farklılıkların yanı sıra resmi belgeler üzerindeki işlemler ve imza silsilesinin değiştirilmesi süreci de Bakanlık incelemesine konu oldu. İçişleri Bakanlığı’nın kararında Ünlüce, Özen, Belediye Meclis üyeleri ve ilgili belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesi, ESKİ’deki işlemlerin hukuki boyutunun adli makamlar tarafından incelenmesinin önünü açtı. Teknik personel açısından soruşturma izni verilmemesi ise Bakanlık değerlendirmesinde sorumluluğun görev ve yetki sınırları üzerinden ayrı ayrı ele alındığını ortaya koydu.

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Yorumlar

HTURK

Ak partili belediyelerde asla böyle birsey olmaz, evrakları pırıl pırıldır, incelemeye bile gerek yoktur.

Saim

Herkese soruşturma fonculara gizlilik bu mu adalet
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