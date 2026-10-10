Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında soruşturma izni çıktı: ESKİ'de büyük skandal

Soruşturma kapsamında hazırlanan 29 Temmuz 2026 tarihli 70/17 ve 235/10 sayılı Tevdi Raporu’nda Selda Yetişkul ve Yalçın Avdan yönünden de ayrı bir değerlendirme yapıldı. Selda Yetişkul’un Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. (ESPARK) bünyesinde taşeron işçi, Yalçın Avdan’ın ise ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında kadrolu işçi olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi şekilde görev yaptığı belirlendi. Bu nedenle söz konusu kişiler hakkında genel hükümlere göre değerlendirme yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Tevdi raporu ve ekleri, gereği yapılmak üzere 17 Ağustos 2026 tarihli ve 33696 sayılı yazıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.