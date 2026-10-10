Küresel otomotiv devleri açıklandı! Türkiye devleri geride bıraktı!

ABD İKİNCİ, JAPONYA ÜÇÜNCÜ SIRADA: Küresel sıralamada ABD, 10 milyon 243 bin 844 araçlık üretimiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Japonya ise 8 milyon 410 bin 232 araç üreterek üçüncü basamakta yer aldı. Hindistan'ın otomotiv sektöründeki büyümesi de sürdü. Üretimini yıllık bazda yüzde 7,9 yükselten ülke, yaklaşık 6,5 milyon araçla dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumunu sağlamlaştırdı. Asya ülkelerinde üretim artışı yaşanırken Kuzey Amerika'da ise ters yönde bir tablo ortaya çıktı. ABD, Meksika ve Kanada'nın toplam motorlu araç üretimi, 2025 yılında yaklaşık 491 bin adet azaldı. Üç ülkenin toplam üretimindeki yıllık gerileme yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Bölgedeki üretim kaybının dikkat çektiği ülkelerden Kanada'da motorlu araç üretimi yüzde 7,6 düşüşle 1 milyon 237 bin 75 adede geriledi. Bu düşüşün ardından Kanada, üretimini artırmayı başaran Türkiye'nin gerisinde kaldı.