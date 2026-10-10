Gizli liste sızdırıldı: İşte İsrail'in en çok korktuğu ülke!
Soykırımcı İsrail'in en çok korktuğu ülkeler belli oldu. Tel Aviv'de büyük paniğe neden olan listede Türkiye'nin sırası ise dikkat çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Soykırımcı İsrail'in en çok korktuğu ülkeler belli oldu. Tel Aviv'de büyük paniğe neden olan listede Türkiye'nin sırası ise dikkat çekti.
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Yahudi Halkı Politika Enstitüsü (JPPI) tarafından paylaşılan çarpıcı bir rapor, Tel Aviv yönetiminin ve İsrail kamuoyunun arkasında yattığı derin stratejik endişeleri gözler önüne serdi; ABD'nin askerî ve siyasi desteğine rağmen İsrail'in en çok tehdit olarak gördüğü 8 ülkenin sıralandığı listede, İran'ın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin konumu dikkat çekti.
Yayınlanan son toplum endeksi raporu, İsrail’in bölgedeki varlığını sürdürme konusundaki derin kaygılarını ve çevre ülkelerden duyduğu yoğun güvenlik endişesini çarpıcı verilerle ortaya koydu.
ABD desteğini arkasına alarak Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren ve İran’a yönelik doğrudan savaş başlatan İsrail, bölgedeki dengeleri altüst etmeyi sürdürüyor. Rapordaki bulgular, İsrail’in bu saldırgan tutumunun arkasında yatan stratejik paniği ele verdi.
İşte İsrail'in en çok korktuğu ülkeler...
8. Suudi Arabistan
7. Mısır
6. Yemen
5. Suriye
4. Katar
3. Lübnan
2. Türkiye: Bölgesel bir güç olarak diplomatik, askeri ve stratejik hamleleriyle İsrail toplumunun en çok kaygı duyduğu ve yakından takip ettiği ikinci ülke konumunda.
1. İran/ kaynak: internethaber
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