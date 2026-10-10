Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışlı havaların etkisi altına girileceğini açıkladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışlı havaların etkisi altına girileceğini açıkladı.
GÜNEŞLİ HAVAYA ALDANMAYIN 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izleyen hava, 11 Ekim Pazar günü yerini Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz hatlarında gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.
SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK
Rapora göre yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da kademeli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
ANİ SU BASKINLARINA KARŞI KRİTİK UYARI
Öte yandan 14 Ekim Çarşamba günü de devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle uzmanlar, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
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