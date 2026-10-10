  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal ve dijital riskler için aman dikkat! Bu uyarılara kulak verilmeli... Kırmızı kartı yedi 'Ağır abisi'yle birlikte maçını izledi! Yaprak bile kımıldamıyor? Kazımcan'daki kritik soru: Devre arasında mı? Sezon sonunda mı? İzni çıktı mı? Miretti 13 milyonu ödetecek mi, ödetmeyecek mi? 600 rakımda, sarp arazilerde üstelik: Kilosu 70 TL'den alıcı buluyor Küresel otomotiv devleri açıklandı! Türkiye devleri geride bıraktı! Gizli liste sızdırıldı: İşte İsrail'in en çok korktuğu ülke! 2023 seçimlerini doğru bilmişti: Son seçim anketinin sonucunu Türkiye'ye duyurdu Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yağışlı havaların etkisi altına girileceğini açıkladı.

#1
Foto - Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

GÜNEŞLİ HAVAYA ALDANMAYIN 10 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir seyir izleyen hava, 11 Ekim Pazar günü yerini Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz hatlarında gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak.

#2
Foto - Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

#3
Foto - Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

Rapora göre yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da kademeli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Özellikle hafta ortasından itibaren, Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

ANİ SU BASKINLARINA KARŞI KRİTİK UYARI

#5
Foto - Güneşli günler geride kalacak! Çok kuvvetli geliyor!

Öte yandan 14 Ekim Çarşamba günü de devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle uzmanlar, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

elektrikli araçlar ölüm döşeği gibidir.

elektrikli araçlar böyle su altında kalırsa..vay ki vay....satıp benzinli alacağım diye yırtınırlar...
TÜM YORUMLARA GİT
Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
Gündem

Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi
Gündem

Ahbap’çı avukat Ece Güner tahliye edildi

AHBAP Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB başkan danışmanı avukat Ece Güner tahliye edildi.
Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!
Gündem

Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Binada oturan 5 kişinin hayatını kaybettiğ..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe r..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23